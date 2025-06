Casale Cineforum, folla per Tozzi: "La Terra, un pianeta in sofferenza"

Grande successo per Mario Tozzi martedì sera al Casale Cineforum. Si contano quasi un migliaio di persone presenti all’ascolto del geologo e divulgatore, protagonista del secondo appuntamento della rassegna culturale. Il tutto all’insegna di un bel confronto con Alessandro Buscaroli e Giacomo Buganè. Piazza Cavalli si è riempita quindi anche per questo secondo evento, che ha colpito nel segno.

"Tozzi ha offerto spunti interessanti per quanto concerne la gestione del suolo, del nostro territorio e dei rifiuti – spiegano gli organizzatori della Pro Loco – e questo può sicuramente essere utile alle amministrazioni che possono trarre spunti interessanti per il futuro della nostra zona". Una serata quindi non solo interessante, ma anche estremamente utile, durante la quale il geologo non ha mancato di parlare dell’attuale situazione del Santerno. Nei giorni precedenti all’evento, su queste pagine, infatti, il geologo aveva raccontato di aver studiato il nostro fiume nel suo periodo da ricercatore. Un fiume che aveva descritto come profondamente ’ferito’ evidenziando come questo potesse portare a gravi conseguenze nella resistenza degli argini di fronte a piogge e alluvioni, di cui il nostro territorio è stato tristemente protagonista nel maggio del 2023. Grandi dibattiti quindi sul cambiamento climatico, sulla natura e sulla gestione dei rifiuti e il loro smaltimento, a cui è seguita un’intensa partecipazione del pubblico. Nel corso della serata è stato inoltre presentato il libro "Prove tecniche di estinzione", volume all’interno del quale Tozzi non ha mancato di criticare il sistema economico. Un sistema che, secondo il geologo, "porta gli uomini a sfruttare ogni risorsa per la sopravvivenza economica, facendo sì che prima o poi su questo pianeta non rimanga più niente".

Una serata speciale che conferma il successo della rassegna. "Siamo giunti ormai a metà del cartellone degli appuntamenti e possiamo dirci davvero soddisfatti di come sta proseguendo questa bella edizione – sottolineano infatti gli organizzatori con entusiasmo –. In un paese che conta 3.500 abitanti vedere una piazza così piena, com’è stato per Messner, anche per Tozzi, è meraviglioso ed emozionante. Auspichiamo che anche nelle prossime date ci sia un’affluenza simile con un pubblico sempre più partecipe e pronto".

Francesca Pradelli