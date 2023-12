Casalfiumanese, ecco il bilancio . Tariffe bloccate e fondi per le strade

Tariffe bloccate, lavori pubblici per la ricostruzione post alluvione e tanti investimenti. Si completerà domani alle 10 in Valsellustra (nella sala parrocchiale), il trittico di incontri di presentazione del bilancio e del piano degli interventi per il triennio 2024-2026 con protagonista la giunta del municipio di Casalfiumanese.

Così l’ente di piazza Cavalli, che per il 2024 stima più di 13 milioni di euro complessivi di entrate da impiegare tutti per coprire spese, costi di esercizio, opere e migliorie varie, opta per lo stop agli aumenti tariffari di matrice comunale. Dalle rette dei servizi scolastici fino a Imu e Irpef che conserveranno gli stessi valori del 2023. Il tutto in attesa di toccare con mano gli effetti del passaggio dalla Tari alla Tariffa Corrispettiva Puntuale per la raccolta dei rifiuti. L’indebitamento pro capite in area casalese scenderà, quindi, dagli attuali 16,04 euro a 10,89 euro nel 2024.

Politiche sociali e servizi scolastici sono al centro. Si va dal sostegno alle famiglie per la frequenza dei giovani alle attività ricreative extrascolastiche estive (6mila euro) ai contributi Nuovi Nati (2mila) e Nido con la Regione (48mila). Il Comune guidato dalla sindaca Beatrice Poli girerà ad Asp, inoltre, una quota di 78 mila euro per il funzionamento dei servizi sociali con il Pnrr che porterà in dote per la fragilità sociale in area montana altra linfa (210mila). Salgono a 95mila euro le risorse destinate all’assistenza scolastica all’handicap e si investiranno cifre importanti per personale (158mila), mensa (20mila), integrazione nelle scuole paritarie (10mila) e Sportello di Ascolto e Coordinamento pedagogico (10mila). Pollice in alto anche per cultura e sport: 18mila euro per il funzionamento della biblioteca e 22mila per l’attività dei centri sportivi. Non meno importanti i comparti dei lavori pubblici, patrimonio e ambiente. Ammontano a 109mila euro i fondi per la manutenzione ordinaria e le riparazioni alla viabilità che lieviteranno fino a sfiorare i 10 milioni per la straordinarietà della ricostruzione stradale post alluvione. Altri importi di rilievo interesseranno la manutenzione del patrimonio (19mila), gli interventi più piccoli nelle scuole (5mila), il verde pubblico (3mila) e il carburante per i mezzi comunali (6mila). I costi delle utenze totali supereranno i 146mila euro e altri 15mila finiranno sotto la voce assistenza veterinaria, canile, lotta al randagismo e smaltimento carcasse.

Edilizia scolastica, ma non solo, in volo grazie al Pnrr. Nuovo polo per l’infanzia 0-6 anni (2.6 milioni), sistemazione idrogeologica di via Gesso (998mila), restyling energetico dell’ex bocciodromo comunale (212mila) ed efficientamento illuminazione pubblica (50mila per il 2024).

Ma l’Europa strizzerà l’occhio anche alla riqualificazione dell’immobile di via Canove a Sassoleone per creare 5 alloggi di accoglienza finalizzati al reinserimento e all’autonomia (65mila), al Progetto Sicuro, Verde e Sociale con il recupero degli spazi al civico 17 di via Viara (1.4 milioni di euro), alle nuove tecnologie, servizi digitali e web per i cittadini. Tanta carne al fuoco considerando che il nuovo anno porterà in dote il nuovo ponte di Carseggio e quello di Molino Nuovo. Senza dimenticare la progettazione della Pista Ciclabile Destra Sillaro e l’efficientamento energetico di Villa Manusardi.