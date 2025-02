Casalfiumanese, inaugurato il nuovo ponte di Carseggio

Casalfiumanese (Bologna), 22 febbraio 2025 – Inaugurato questa mattina, dopo un’attesa lunga oltre dieci anni, il nuovo ponte di Carseggio, a Casalfiumanese. Formato da un attraversamento a campata unica sul fiume Santerno, con una struttura leggermente spostata rispetto alla precedente e una conformazione più sicura, più moderna e rialzata di un metro e mezzo, il nuovo ponte è costato circa 2,7 milioni. L’investimento è in gran parte coperto da un finanziamento della Regione (2,4 milioni, perlopiù provenienti dall'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile) e per la restante parte da risorse comunali (poco più di 300mila euro). La nuova struttura è lunga circa 65 metri e largo 9,5 metri, è in acciaio misto a calcestruzzo ed è stata realizzata dalla ditta Zini Elio Srl. Ha un doppio senso di marcia e due marciapiedi. Al taglio del nastro erano presenti il presidente della Regione, Michele de Pascale, e la sindaca, Beatrice Poli. “Finalmente, dopo una lunga attesa, si conclude un'opera molto attesa e significativa per questo territorio - ha commentato de Pascale - che aiuterà chi abita al di là del fiume a non sentirsi più isolato, ma parte integrante di questa comunità”.

La storia

Il 20 settembre 2014 la piena eccezionale del Santerno, trascinando detriti e rottami del vecchio ponte Bailey, causò il cedimento del collegamento tra via Macerato e la strada diretta sulla provinciale Montanara in località Carseggio, nel territorio di Casalfiumanese. La stessa sorte, qualche anno dopo, toccò al primo guado costruito per permettere l'attraversamento del corso d'acqua ai residenti. Da allora, e fino a oggi, il passaggio per accedere a case e attività agricole della zona è stato garantito da un altro guado provvisorio. Una situazione critica, aggravata dalle condizioni dell'unica arteria alternativa di collegamento con via Maddalena, resa inagibile dai fenomeni alluvionali e franosi di maggio 2023, poi risolta dal tracciamento di un'altra strada provvisoria, nuovamente in parte danneggiata. Ora, il nuovo ponte consentirà di risolvere in via definitiva le criticità.