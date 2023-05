Cascata di Moraduccio, si temono crolli dopo il maltempo e la piena

Castel del Rio (Imola), 3 maggio 2023 – La furia dell’acqua si sprigiona nella caduta di metri e metri della cascata di Moraduccio. Maltempo e pioggia ci hanno messo il loro, e si teme, a questo punto possa esserci stato qualche crollo nel meraviglioso punto di ritrovo estivo per i bagnanti di Vallata.

Il crollo non è certo. Ma si parla del podere Casamento tra Fontanelice e Casola Valsenio. Vi si accede dopo il Passo del Corso verso Casola.

Quindi ancora non è chiaro quali siano le condizioni della cascata a cavallo fra Emilia-Romagna e Toscana, il bilancio è rimandato ora alla fine dell’ondata di maltempo che in queste ore ha colpito con forza tutta la provincia e una grossa fetta della regione.

Un rifugio estivo per i bagnanti

Anche detta Rio dei Briganti, la cascata di Moraduccio è uno dei rifugi estivi per la sua posizione, al confine tra l'Emilia e la Toscana, per trovare refrigerio dal caldo metropolitano, o per un trekking immerso nella natura. L'acqua, che precipita da trenta metri d'altezza, si immette nel fiume Santerno, lo stesso che attraversa Imola fino a congiungersi con il Reno.

Alle pendici della cascata, una distesa di greto e basamenti rocciosi permette ai visitatori di stendersi al sole, come sulla spiaggia, o per un pic-nic. A pochi passi da quest'oasi di pace c'è il borgo abbandonato di Castiglioncello, in cui dagli anni Sessanta nessuno abita più.