Caschi d'oro e Volanti Aci 2024: celebrazione del motorsport in Emilia-Romagna

Giovani promesse, ma anche piloti del passato che hanno contribuito a fare la storia del motorsport. Senza dimenticare gli addetti ai lavori: ingegneri, tecnici e team principal. Saranno loro i protagonisti, domani sera, dell’edizione 2024 dei Caschi d’oro di Autosprint e Volanti Aci, che andrà in scena nella sala del museo Checco Costa, in Autodromo.

Tanti anche quest’anno gli ospiti che riceveranno gli ormai tradizionalissimi ‘Oscar’ del motorsport assegnati da Autosprint dall’ormai lontano 1966 e i preziosi Volanti Aci. Tra i più attesi c’è l’imolese Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della Formula 1.

"Quello tra la regione Emilia-Romagna e il motorsport è del resto un rapporto profondo e ben radicato – spiegano gli organizzatori –, testimoniato dalla presenza di innumerevoli aziende motoristiche presenti nel territorio della regione, da Ferrari a Lamborghini, passando per Pagani e Ducati fino ad arrivare a squadre sportive come Visa CashApp Rb e Af Corse. Senza dimenticare i tanti circuiti presenti nella regione, come Varano de’ Melegari, Modena, Misano Adriatico e lo stesso Enzo e Dino Ferrari di Imola. Una ricchezza che è valsa all’Emilia-Romagna l’appellativo universalmente riconosciuto di Motor Valley".

L’edizione 2024 dei Caschi d’oro e Volanti Aci è supportata dalle istituzioni locali che hanno offerto il loro patrocinio per questo evento: la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Imola, Con.Ami, Terre&Motori e l’Autodromo.

Va detto che quella di domani non sarà la prima volta che i Caschi d’oro hanno luogo in Emilia-Romagna: nei 59 anni di storia di questo prestigioso evento, numerose edizioni hanno avuto come teatro location uniche nel territorio della regione, l’ultima nel 2022 a Bologna.

L’edizione 2024 di Imola, annunciata dagli organizzatori come "una delle più ricche e interessanti di sempre", andrà ad ampliare ulteriormente lo straordinario parterre di personalità del motorsport che hanno ricevuto il prestigioso Casco d’oro, in cui spiccano nomi come quelli di Ayrton Senna, Michael Schumacher, Kimi Raikkonen, Michele Alboreto, Riccardo Patrese, Mario Andretti, Jean Todt, Nico Rosberg, Sébastien Loeb, Emerson Fittipaldi, Mika Häkkinen, Alex Zanardi e tantissimi altri.