Case danneggiate dall’alluvione Duecento famiglie chiedono aiuto

di Enrico Agnessi

Sono quasi duecento le richieste di aiuto partite dalle famiglie imolesi residenti nelle frazioni cittadine colpite dall’alluvione del maggio scorso. Il Comune, dopo aver valutato la correttezza delle domande, ha infatti inoltrato alla Regione 117 istanze relative al Contributo di immediato sostegno ai nuclei familiari (per chiunque abbia avuto danni provocati dall’ondata di maltempo) e 70 che riguardano invece il Contributo di autonoma sistemazione destinato ai soli sfollati.

Nel primo caso, i bonifici sono già in corso. Parliamo di un contributo finanziato attraverso le risorse del fondo per le emergenze del Dipartimento nazionale della Protezione civile. Previsto un primo pagamento di 3mila euro, che il cittadino si impegna a rendicontare definitivamente per la richiesta del saldo. L’ammontare complessivo di questo primo indennizzo, infatti, può arrivare fino a 5mila euro, più ulteriori 750 euro a titolo di concorso alle spese connesse alla predisposizione della perizia asseverata. Il rimborso copre le spese per la pulizia e la rimozione di acqua, fango e detriti, gli interventi su elementi strutturali e impiantistici, l’arredamento, gli elettrodomestici, ma anche – per la prima volta in una situazione di calamità – l’acquisto dell’abbigliamento, di stoviglie e utensili, ed eventuale materiale didattico per i figli.

Dopo la prima scadenza del 30 giugno, la Regione continuerà ad acquisire dal Comune l’esito delle istruttorie alle domande di acconto al quindicesimo e al trentesimo giorno di ciascun mese fino a 15 giorni dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di acconto, che è fissato al 30 agosto. Allo stesso modo, la Regione acquisirà sempre dal Comune l’esito delle istruttorie delle domande di saldo al quindicesimo e al trentesimo giorno di ciascun mese, fino a 15 giorni dopo il termine ultimo per la presentazione delle istanze fissato al 31 ottobre.

Per quanto riguarda il Contributo di autonoma sistemazione, la domanda andava presentata invece entro il 30 giugno. Il sostegno è rivolto a quanti hanno trovato un alloggio alternativo da parenti o amici, oppure in roulotte e camper. Gli importi previsti al mese sono di 400 euro per nuclei familiari composti da una sola persona, 500 euro per due persone, 700 per tre, 800 per quattro e 900 per nuclei di cinque o più persone. Il contributo viene aumentato di 200 euro per ogni componente del nucleo familiare di età superiore a 65 anni, disabile o con invalidità non inferiore al 67%. Il contributo è concesso, anche per periodi inferiori al mese, a partire dalla data di ordinanza di sgombero o, se antecedente, dalla data di effettiva evacuazione dichiarata da chi fa richiesta e confermata dall’amministrazione comunale con un’apposita attestazione.