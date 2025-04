Case della memoria. Weekend per scoprire i cittadini illustri

Domani e domenica, anche a Dozza, torneranno le ‘Giornate delle Case dei personaggi illustri’. L’associazione nazionale ‘Case della Memoria’ aprirà le porte delle case museo di tutta Europa. Così anche la fortezza che domina il borgo dei muri dipinti, celebre per aver ospitato un personaggio del calibro di Lorenzo Campeggi, accoglierà i visitatori prenotati (rocca@comune.dozza.bo.it) per una serie di visite guidate. Da non perdere il percorso ‘Intrighi di corte e vita nobiliare: la Rocca di Dozza ai tempi dei Malvezzi-Campeggi’ in agenda alle 17.30 di sabato e alle 16 di domenica.