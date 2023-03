Case popolari e terreni in vendita

Ammonta a 4 milioni e 380mila euro la previsione di entrata del ‘Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2023-2025’ varato dal Comune. I gioielli di famiglia, in questo settore, sono stati già venduti da tempo. Nella pancia dell’ente di piazza Matteotti restano oggi soprattutto alloggi di edilizia residenziale pubblica, che infatti vengono messi all’asta (in parte) ogni anno, con il ricavato reinvestito nella manutenzione di altre case popolari.

Per quanto riguarda il 2023, la previsione di entrata ammonta a 2 milioni e 240mila euro. Un tesoretto per le casse comunali così composto: 400mila euro appunto dal piano di alienazione, con vincolo di destinazione, di alloggi Erp; altri 400 mila euro dovrebbero invece arrivare da terreni vari; 800mila dalle trasformazioni di diritti di superficie; 150mila da soppressione di vincoli e infine 490mila euro da alloggi non più ritenuti funzionali alle esigenze del Municipio.

Nel 2024 la Giunta conta invece di portare a casa 1,3 milioni tra vendita di un’area commerciale nell’ambito N8 (300mila euro), terreni vari (200mila); piano alienazioni alloggi Erp (200mila euro, vincolo di destinazione); trasformazioni diritti di superficie (100mila euro); soppressione vincoli (150mila euro); alloggi non funzionali (250mila euro); locali vari (100mila euro).

Infine, eccoci al 2025, quando il Comune punta a far entrare in cassa 840mila euro provenienti da terreni vari (200mila euro), trasformazioni diritti di superficie (90mila euro), soppressione vincoli (150mila euro), alloggi non funzionali (300mila euro); locali vari (100mila euro).

"Il piano di alienazioni presentato nel 2022 ha portato nelle casse comunali quasi un milione di euro, risorse vincolate alla realizzazione o sistemazione del patrimonio di Edilizia residenziale pubblica – ricorda la Giunta nel Documento unico di programmazione presentato ieri pomeriggio in commissione consiliare –. Parte delle risorse introitate sono già state affidate al gestore (Acer Bologna) per eliminare barriere architettoniche e permettere la mobilità di alcuni nuclei che contribuirà ad ottimizzare la gestione".