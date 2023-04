"Case popolari, gli stranieri sono favoriti"

I piani della Regione in materia di Edilizia residenziale pubblica non piacciono alla Lega. "Mentre a Imola il 38% delle ultime assegnazioni di case popolari ha visto come beneficiari cittadini stranieri, dato in linea con quello del resto dell’Emilia-Romagna, il Pd propone di contrastare i criteri di assegnazione penalizzando la residenza storica", protestano Daniele Marchetti e Riccardo Sangiorgi, rispettivamente consigliere regionale e segretario imolese del Carroccio.

"Sono bastati pochi giorni dalla presentazione di un nostro progetto di legge depositato a mia prima firma per stanare la maggioranza regionale e fare venire a galla le reali intenzioni della Giunta Bonaccini – affonda Marchetti –. Mentre la Lega mira a difendere l’applicazione della residenzialità storica, attualmente fissata a tre anni in regione, il Pd deposita una risoluzione in assemblea legislativa che va nella direzione diametralmente opposta. Sono totalmente folgorati dal nuovo corso targato Schlein da essere pronti a rinnegare anche quelle piccole aperture che avevamo ottenuto nella passata legislatura".

Secondo l’esponente di opposizione, infatti, "a essere discriminati non sono certo i cittadini stranieri che vedono assegnarsi il 38% degli alloggi a fronte di una popolazione pari al 12,8% in Emilia-Romagna", protesta Marchetti. E aggiunge: "È dunque giusto favorire ulteriormente gli immigrati come chiedono dai banchi del Pd? A nostro avviso no, risulta al contrario doveroso garantire un maggior peso agli anni di residenza. Un cittadino che risiede da più anni sul territorio non può essere lasciato indietro in caso di necessità, in quanto ha contribuito maggiormente alla realizzazione e al mantenimento del patrimonio immobiliare pubblico".

La Lega, che promette battaglia anche a livello comunale, annuncia di aver depositato una risoluzione in Regione per arrivare ad una stretta anche sui controlli sui beni immobiliari eventualmente posseduti all’estero.