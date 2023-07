Case popolari, Lega all’attacco

Daniele Marchetti, consigliere regionale della Lega, protesta dopo il disco rosso della maggioranza nell’ente di viale Aldo Moro a una sua proposta in materia di case popolari.

"Il Pd ha bocciato la nostra richiesta di mettere nero su bianco il vincolo di almeno tre anni di residenza sul territorio, fissare controlli sui criteri richiesti e la lotta all’occupazione abusiva per stabilire la graduatoria di accesso", riferisce l’esponente di opposizione.

"Questi criteri sono già oggi previsti da delibere di Giunta, ma non sono vincolati a una legge regionale da rispettare – ricorda Marchetti –. Il fatto che il Pd non ha voluto trasformarli in legge vuol dire che la maggioranza di centrosinistra si prepara a cancellare le conquiste fin qui ottenute quanto a giustizia sociale sul tema abitativo, a danno dei cittadini emiliano romagnoli realmente bisognosi di un alloggio".

Contro il progetto di legge della Lega, del quale Marchetti era primo firmatario, il Pd "ha fatto muro in Aula legislativa – ricostruiscono dalle file del Carroccio – presentando un ordine del giorno, approvato a maggioranza, che ha impedito l’esame dei singoli articoli della nostra proposta evitando anche di cercare ogni possibile compromesso".