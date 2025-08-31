Caserma dei pompieri . I tempi sono ancora lunghi

Un piccolo passo in avanti, ma in un contesto caratterizzato da ritardi crescenti. Nei giorni della polemica tra sindaco e opposizione sulla nuova camera mortuaria, c’è da registrare la situazione relativa a un’altra opera attesa da tempo in città. Si tratta della caserma dei vigili del fuoco in via Belpoggio, destinata a sostituire l’attuale struttura, in centro storico, non più adeguata alle esigenze dei pompieri.

Nei giorni scorsi, la Giunta ha approvato lo schema di accordo aggiuntivo-integrativo tra Comune-Area Blu e ministero dell’Interno-dipartimento dei Vigili del fuoco. Al centro dell’intesa, la gestione dei servizi di supporto tecnico-operativo per l’attuazione dell’intervento da 5,2 milioni di cui 4 milioni 720mila euro in arrivo dal Viminale e i restanti 500mila euro circa dal Municipio.

Al momento, in Comune è arrivato un documento di indirizzo di progettazione con una tabella di marcia che stima in poco meno di due anni il tempo necessario per i lavori. Considerando anche tutti gli aspetti burocratici, l’orizzonte è dunque il 2027, dopo che però in fase di presentazione del primo accordo tra le parti, nel 2021, si era parlato di opera pronta nell’arco di due o tre anni (quindi 2023-2024).

Gestazione complicata quella per la nuova caserma. Inizialmente doveva essere costruita in zona industriale, tra le vie Lasie e Correcchio, su un terreno di proprietà del Con.Ami, dove in futuro sorgerà invece un archivio-deposito di Comune e Ausl. A tale decisione si è arrivati però solo qualche anno fa, dopo quasi due lustri di polemiche e al termine di una ingarbugliata vicenda giudiziaria costata 500mila euro agli imolesi. In mezzo, c’è stato anche un cambio di strategia lungo l’asse Roma-Imola, con il ministero dell’Interno che in un primo momento si era impegnato solo al pagamento di un affitto mentre in seconda battuta ha deciso di intervenire direttamente nella costruzione dell’agognato edificio.

In tutti questi di anni di incertezza, i Vigili del fuoco hanno sempre ribadito la necessità di trasferirsi in spazi più funzionali alle loro esigenze. Se non ci saranno ulteriori cambi di rotta, e l’iter andrà avanti spedito, nel giro di due o tre anni la loro richiesta sarà finalmente essere esaudita. E le scene, tristemente note, del camion dei pompieri bloccato all’uscita di via Manfredi dall’auto lasciata lì da qualche genitore per andare a prendere il proprio figlio a scuola, diventeranno solo un ricordo.

e. a.