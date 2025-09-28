Caserma dei pompieri. Qualcosa si muove: "Gara per il progetto entro metà ottobre"

C’è finalmente un altro piccolo passo concreto verso l’agognata realizzazione della nuova caserma dei vigili del fuoco in via Bel Poggio. Dopo anni di rinvii, cambi di rotta e vicende giudiziarie, il Comune ha annunciato che nella prima metà di ottobre sarà pubblicata la gara aperta per la progettazione dell’opera. La procedura, basata sul criterio qualità/prezzo, resterà attiva per 30 giorni e dovrebbe concludersi entro due-tre mesi. Il quadro tecnico economico complessivo ammonta a 5,2 milioni di euro, di cui 4 milioni e 720mila finanziati dal ministero dell’Interno e circa 500mila a carico del Municipio.

Già lo scorso maggio si erano visti i primi segni concreti dell’intervento, con l’avvio delle indagini preliminari sull’area individuata vicino all’ospedale Santa Maria della Scaletta: accertamenti archeologici e verifiche per l’eventuale bonifica bellica. Operazioni necessarie per far ripartire un cronoprogramma rimasto fermo a luglio 2024, quando il ministero dell’Interno aveva conferito al Comune la funzione di stazione appaltante, demandando ad Area Blu la gestione dell’intero percorso, dalla progettazione al collaudo. Una convenzione quinquennale, rinnovabile, che ha messo Imola nella cabina di regia operativa di un’opera attesa da troppo tempo.

La caserma sorgerà su un’area di circa 7mila metri quadri che la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola aveva acquistato dal seminario diocesano e poi donato al Demanio. Al Comune spetterà anche il compito di migliorare la viabilità del comparto, con interventi stimati in circa 300mila euro: allargamento della strada e installazione di un semaforo.

Il percorso per dotare i pompieri di una nuova sede è stato lungo e complicato. In origine, l’edificio avrebbe dovuto sorgere nella zona industriale, tra via Lasie e via Correcchio, su terreni del Con.Ami. Poi la decisione di spostarlo a via Bel Poggio, maturata tre anni e mezzo fa, al termine di quasi due lustri di polemiche e dopo una controversa vicenda giudiziaria che ha pesato sulle casse comunali per circa 500mila euro.

Anche l’impegno del ministero è cambiato nel tempo: inizialmente si parlava soltanto del pagamento di un affitto, mentre in seguito è stato deciso di finanziare direttamente la costruzione dell’edificio. Nel frattempo, il costo stimato è sceso dai 6-7 milioni ipotizzati all’inizio agli attuali 5,2 milioni.

Se l’iter proseguirà senza intoppi, la nuova caserma potrebbe vedere la luce nel 2027. Una data più lontana rispetto a quella indicata nel 2021, quando si ipotizzava la conclusione entro il 2023-2024. La tabella di marcia aggiornata prevede circa due anni di lavori veri e propri, una volta terminata la fase burocratica e di affidamento.

Per i vigili del fuoco imolesi, abituati a lavorare negli spazi angusti e poco funzionali di via Manfredi, si tratta di una prospettiva attesa da decenni. Emblematici gli episodi – purtroppo non rari – dei camion bloccati in uscita da auto parcheggiate davanti all’ingresso, spesso lasciate lì dai genitori diretti alla vicina scuola. Con la nuova struttura, queste scene dovrebbero finalmente diventare solo un ricordo.