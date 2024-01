Caserma dei pompieri, serve una nuova caldaia

La centrale termica della caserma dei vigili del fuoco, in via Manfredi, ricomincia a dare problemi. E riapre il dibattito sull’annosa questione relativa alla costruzione della nuova casa dei pompieri vicino all’ospedale nuovo.

Il mantello della caldaia a basamento che genera il riscaldamento per la struttura, in centro storico, ha infatti ceduto definitivamente. E questo, fanno sapere dalla Giunta, "a causa della sua grave obsolescenza". Per evitare che i vigili del fuoco passino la seconda parte dell’inverno al freddo, bisogna perciò sostituire la caldaia esistente con un nuovo modello a condensazione. E poi intubare la canna fumaria, modificare e adeguare il sistema di distribuzione all’interno del locale tecnico, il quadro elettrico e gli organi di controllo, di regolazione e di sicurezza. Il progetto esecutivo presentato a fine dicembre da Area Blu parla di un intervento di manutenzione straordinaria la cui spesa complessiva è quantificata in 60mila euro, di cui oltre 37mila euro per lavori. E verrà portato avanti quanto prima.

Questo ennesimo intervento alla caldaia si somma a una situazione di generale vetustà dell’immobile di via Manfredi, nonché ai problemi legati all’estrema vicinanza della struttura a scuole, case e attività commerciali. Una circostanza, questa, che in passato ha rallentato (loro malgrado) gli interventi dei vigili del fuoco. Serve un’accelerazione sul progetto della nuova caserma in via Bel Poggio.