Caso Area Blu, il Comune di Imola: “Recuperati i 200mila euro sottratti”

Imola (Bologna), 27 ottobre 2025 – I 200mila euro sottratti dai conti di Area Blu, per i quali è finito a processo un ex dipendente infedele della società, sono rientrati nelle casse della Spa. Lo annuncia il Comune, parlando di recupero “reso possibile a seguito delle iniziative avviate tra aprile e maggio 2024 e tuttora in corso, anche grazie al prezioso supporto dei legali incaricati e delle interlocuzioni avvenute”.

Tale risultato, “raggiunto indipendentemente dall’udienza che resta fissata per l’11 novembre prossimo, non incide sul procedimento penale che proseguirà il suo corso nei confronti dell’imputato e che vede Area Blu come parte direttamente offesa, mentre il Comune di Imola e il sindaco Marco Panieri in via indiretta”, fanno sapere dall’ente di piazza Matteotti.

La presidente di Area Blu, Elisabetta Baldazzi, esprime in una nota la “propria soddisfazione per il risultato conseguito, confermando l’impegno della società a compiere ogni ulteriore azione utile all’accertamento dei fatti e ringraziando la struttura di Area Blu per il lavoro svolto con serietà e determinazione in questi mesi".

Il sindaco Marco Panieri sottolinea a sua volta la “soddisfazione per quanto raggiunto e ringrazia la presidente Baldazzi per il coordinamento svolto insieme ai legali e alle strutture coinvolte, rimarcando quanto sia stato importante il percorso condotto con responsabilità e trasparenza”.