Caso false sponsorizzazioni Assolto Gian Piero Domenicali

C’è un proscioglimento alla fine dell’incubo per Gian Piero Domenicali. Il basket tutto e l’ex patron dell’Andrea Costa si tolgono un bel sassolino nella scarpa dopo che l’oggi coordinatore delle attività biancorosse è stato assolto – assieme a un’altra trentina di persone – dall’accusa di presunti illeciti fiscali, derivanti da "false sponsorizzazioni in ambito sportivo", perché "il fatto non sussiste".

La fine di un caso, una costola, o meglio, come lo ha definito ieri il giudice uno ’spin off’, scaturito dalla ben più grande indagine, partita nel 2015, che aveva visto el’ex patron nella bufera per presunte "fatture false per sponsorizzazioni". Un giro frutto di un "sodalizio", a suo tempo, secondo gli uomini della guardia di finanza, quintificabile in 75 milioni di euro, a cui l’ex presidente biancorosso si è sempre dichiarato estraneo. Il filone principale del’inchiesta – che non coinvolge la società biancorossa – è ancora in corso.

Ma tornando a oggi, dei trentacinque imputati assolti, Domenicali è sicuramente il più noto. Secondo l’ipotesi dell’accusa, "nell’anno di imposta 2012, al fine di evadere le imposte sui redditi e in materia di valore aggiunto" avrebbe emesso "fatture per operazioni in parte inesistenti".

Ma, "in data odierna – commentano gli avvocati Guido Magnisi, Aldo Savoi Colombis ed Edore Campagnoli, legali dell’ex patron dell’Andrea Costa – il giudice per le indagini preliminari, il dottor Domenico Truppa, ha posto fine ad una vicenda che durava da almeno otto anni in materia di presunte false sponsorizzazioni nel mondo sportivo e di presunti illeciti fiscali collegati".

Tecnicamente più che di un’assoluzione si tratta di un proscioglimento, dal momento che è stata respinta la richiesta di rinvio a giudizio.

"Dopo un’ora di camera di consiglio – proseguono gli avvocati – il giudice ha assolto tutti gli imputati perché il fatto non sussiste. Esprimiamo quindi – concludono – un’enorme soddisfazione per il loro assistito Gian Piero Domenicali, da quasi vent’anni autorevole figura del basket imolese".

Buone notizie quindi per Domenicali, che per la prossima stagione cestistica rimetterà piedi sul parquet. Pochi giorni fa gli attuali soci (Alessandro Domenicali e Andrea Ramenghi) hanno comunicato con una nota stampa che Domenicali Senior avrebbe assunto il ruolo di coordinatore delle attività per la prossima stagione sportiva. Stagione sportiva che ora si affronta con una maggiore serenità.

red. cro.