"Caso Garlasco, speriamo finisca presto il tutto"

Cronaca
Cronaca
19 ago 2025
ENRICO AGNESSI
Cronaca
Gentile Carlino,

mi sono già espresso sul caso Garlasco, ma nei giorni del 18esimo anniversario dell’omicidio, proprio in concomitanza della notizia data dalla Procura sulla contaminazione del Dna ignoto 3, oggetto per oltre un mese di discussioni e congetture varie, per associazione di idee ho pensato alla saggezza di Collodi.

Infatti al capitolo XVI di Pinocchio si legge: "La fata…mandò subito a chiamare i medici più famosi del vicinato…un corvo, una civetta e un grillo parlante. Vorrei sapere da lor signori se questo disgraziato burattino sia morto o vivo. A questo invito, il corvo tastò il polso a Pinocchio: poi gli tastò il naso, poi il dito mignolo dei piedi e quand’ebbe tastato ben bene pronunziò solennemente queste parole: a mio credere il burattino è bell’e morto: ma se per disgrazia non fosse morto, allora sarebbe indizio sicuro che è sempre vivo! Mi dispiace – disse la civetta – di dover contraddire il corvo, mio illustre amico e collega: per me, invece, il burattino è sempre vivo, ma se per disgrazia non fosse vivo, allora sarebbe segno che è morto davvero! – E lei non dice nulla? – domandò la fata al grillo parlante. Io dico che il medico prudente, quando non sa quello che dice, la miglior cosa che possa fare, è quella di stare zitto".

Se non ci fosse in ballo la famiglia Poggi (nella foto i genitori), Alberto Stasi e Andrea Sempio, ai quali va tutta la mia solidarietà, verrebbe voglia di… Ma data la gravità del caso, auguriamoci che finisca presto questa tortura mediatica.

Distinti saluti, Adriano Gini

***

Le lettere (max 15 righe) vanno indirizzate a cronaca.imola@ilcarlino.net oppure a il Resto del Carlino via Quarto, 4 - 40026 Imola

