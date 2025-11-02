Caso mensa, tregua tra Uil e Ausl . Il sindacato: "Servizio migliorato"

Buone notizie per i lavoratori del blocco operatorio che, nelle scorse settimane, avevano protestato per le difficoltà di pranzare nella mensa dell’ospedale Santa Maria della Scaletta al termine dei turni di lavoro. Dopo la denuncia della Uil, arrivata in riferimento a uno specifico episodio accaduto un paio di settimane fa quando alcuni dipendenti dell’Ausl erano rimasti senza pasto, l’Azienda sanitaria "ha iniziato un monitoraggio della situazione che ha rilevato alcune criticità accentuatesi anche col cambio menù da estivo ad invernale", riferisce Giuseppe Rago, coordinatore locale del sindacato.

"A seguito della segnalazione e anche della rimodulazione delle pietanze, molti dipendenti hanno avuto modo di segnalarci il cambio di passo e una maggiore disponibilità quasi da subito di pasti caldi e/o alternativi anche per coloro che non potevano accedere sin dall’apertura dell’orario della mensa", racconta il numero uno locale della Uil. E aggiunge: "L’azione di segnalazione da parte nostra e la pressoché immediata verifica da parte dell’Ausl agli inconvenienti riscontri ha portato ad un rapido cambiamento della situazione di cui ringraziamo la direzione generale dell’Azienda".

In un recente incontro avuto con Maria Teresa Donattini, direttrice amministrativa dell’Ausl, "ci è stata garantita anche in futuro una vigilanza attiva – prosegue Rago – affinché lo stato qualitativo e quantitativo attuale sia mantenuto almeno fino alla scadenza della gestione prevista al 30 giugno 2026, data in cui sarà assegnata la nuova gestione che tramite il bando in emissione prevederà anche la possibilità di prenotare il pasto da parte di quei dipendenti che non riuscissero a recarsi in mensa nei tempi di apertura garantendogli una scelta maggiore tra le pietanze. Non sempre – conclude il coordinatore locale della Uil – come organizzazione sindacale bisogna porsi in netta contrapposizione. Quanto accaduto, dimostra che si può agire in sinergia nell’interesse dei lavoratori rendendogli meno faticosa l’attività quotidiana".

Già all’indomani della denuncia della Uil, l’Ausl era intervenuta con una nota per ridimensionare i contorni dell’accaduto e rassicurare i lavoratori. Dopo aver ricordato che "l’orario di servizio della mensa, attivo dal lunedì al sabato dalle 12 alle 15, era stato già esteso in passato proprio per favorire la fruizione del pasto da parte del personale del blocco operatorio", l’Azienda aveva detto di considerare "importante il benessere dei propri dipendenti e l’ascolto delle loro esigenze anche nei servizi di supporto".

Per questo motivo, l’Ausl aveva a ribadito l’impegno, "sottolineato alle organizzazioni sindacali nei tavoli deputati", a "confrontarsi con il gestore della mensa e a valutare eventuali soluzioni migliorative nel capitolato di appalto in corso di definizione".