Casolana allo sprint: conto alla rovescia per la costruzione della ‘bretellina’

Imola, 17 agosto 2023 – Chi abita, vive e lavora in vallata, in particolare nel territorio di Fontanelice, ha fatto scattare il conto alla rovescia per l’annunciato avvio della costruzione della bretella alla Sp 33 Casolana, franata in seguito alle alluvioni di maggio, e al centro di un video-appello pubblicato sui social dal neonato Comitato. In seguito alla pubblicazione del video, si era infatti mosso tutto il mondo politico e istituzionale, dalla Città Metropolitana alla Regione, dal Governo alle formazioni politiche. L’obiettivo era chiaro: massimo sostegno alle necessità del territorio.

Il Comitato ideato da Stefano Colli non è però stato con le mani in mano, in attesa che delle mosse della politica e dei tecnici. Due le notizie: la prima è la registrazione all’Agenzia delle Entrate del Comitato, ora attivo con tutti i crismi. La seconda è tecnica: "Abbiamo commissionato a un geologo una perizia tecnica – spiega Colli – pagata da noi. L’esperto ha effettuato tre sopralluoghi, per capire se la frana si sta muovendo. Ebbene no. Ragion per cui, almeno per quanto ci riguarda non si sono ostacoli per la costruzione senza rischi del bypass". A proposito dei rischi di altri smottamenti, il Comitato proseguirà il confronto con la Città Metropolitana – in capo alla quale c’è la costruzione della bretella – per avere garanzie: "Abbiamo chiesto garanzie sulla strada e sulla sistemazione dei campi a monte della Sp 33 – spiega Colli – I campi possono infatti mettere a rischio la provinciale. Vorremmo garanzie su come sarà realizzata, sulla sua portata e sul fatto che dovrà essere aperta a tutti. Dovrà prevedere il cosiddetto fosso di guardia, drenaggi ben fatti... Nell’incontro che abbiamo avuto con Panieri, vicesindaco metropolitano, ci è stato detto che la bretella dovrebbe essere pronta entro la fine di settembre". Un mese o poco più di lavori, dunque, se, come è stato annunciato, il cantiere partirà all’inizio della prossima settimana. Il punto più critico, dove non esiste più il percorso della Sp, "sarà lungo 50-60 metri – spiega Colli – In corrispondenza di questo tratto, sarà realizzato il bypass a valle della Casolana".

"Finalmente siamo diventati un comitato – scrive il Comitato sul web – e per continuare ad aggiornarvi come in tantissimi ci avete chiesto abbiamo creato la pagina Instagram ComitatoSp33Fontanelice. Aggiungeteci perché sarà importante avere subito numeri importanti anche sui social-network (pagina facebook ufficiale in arrivo)". Le firme sono quasi a quota 57mila.

Intanto, il ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini fa sapere che la situazione della Sp 33 continua ad essere al centro dei suoi pensieri: "Anche se non di competenza del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – scrive su Facebook – attraverso l’immediato sopralluogo di Anas, e grazie al lavoro di squadra con enti locali, istituzioni e il commissario Figliuolo, si è subito intervenuti per poter garantire, a stretto giro, una strada provvisoria per restituire la strada e il diritto alla mobilità di questi cittadini, in attesa di ricostruire il tratto della Sp 33".

red. cro.