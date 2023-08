Casolana chiusa a Fontanelice e il video appello, Salvini: “Interverremo”

Fontanelice, 5 agosto 2023 – C’è un video che ha fatto il giro del web e dimostra come molte ferite post- alluvione siano ancora aperte. Il filmato, che arriva da Fontanelice e denuncia la chiusura della Casolana, che persiste da allora, è arrivata fino a Roma. "Sono rimasto molto colpito dalle gravi condizioni della Strada provinciale 33 della Renana a Fontanelice”, commenta il ministro Salvini.

Il video appello dei residenti per il ripristino della Casolana

Una strada, prosegue il vicepremier, “ancora squarciata dalle conseguenze del maltempo in Emilia-Romagna. Ho chiesto ai miei uffici di approfondire immediatamente la vicenda: anche se si tratta di un collegamento provinciale su cui il mio Ministero non ha poteri di intervento diretto, saranno fatti tutti i controlli e gli interventi possibili per reperire fondi, lavorando anche con la Regione e il commissario alla Ricostruzione, il generale Figliuolo. Sono certo che, come sempre, ci sarà piena disponibilità da parte di tutti".

Recita così il post del ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini, postando il video dell'appello degli abitanti di Fontanelice. "Questa situazione- aggiunge- è purtroppo frutto anche della riforma delle Province, ormai svuotate di fondi e competenze nonostante ci sia la necessità di un efficiente controllo del territorio: riabilitarne le funzioni è uno degli obiettivi del nostro governo. Un sincero abbraccio alla comunità e ai lavoratori del territorio. Le istituzioni dovranno dimostrare, con i fatti, che nessuno verrà lasciato indietro".