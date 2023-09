Casolana franata, primi sorrisi. Riaperti due tratti di strada. Ma per la bretella serve tempo

Sono stati riaperti al transito due tratti della provinciale 33 ‘Casolana’ a Fontanelice. Una buona notizia, arrivata da qualche ora su disposizione della Città metropolitana, che corre parallela all’avanzamento dei lavori per dare forma al nuovo e temporaneo bypass sull’arteria. Una ‘bretellina’ che, una volta completata secondo quel cronoprogramma di cantiere con termine previsto attorno alla fine del mese, ristabilirà nella sua interezza i collegamenti di collina tra la provincia di Bologna e quella di Ravenna.

La disposizione dell’ente felsineo per la riapertura al transito è chiara e presenta una serie di limitazioni. I due tratti riaperti, infatti, sono quelli prima e dopo la porzione di strada attualmente occupata dai mezzi della ditta Cti di Imola per la costruzione della variante del segmento di strada chiuso a seguito delle frane dello scorso maggio. Nel dettaglio, quindi, via libera alle vetture dal chilometro 0+525, coincidente con la fine del centro abitato di Fontanelice, a quello 1+700. Ma anche dal chilometro 2+700 a quello 7+072, ovvero la fine della parte di competenza dell’ente bolognese prima dell’ingresso in area ravennate. Sul fronte delle restrizioni, invece, l’elenco è lungo: velocità massima a 30 chilometri orari, divieto di sorpasso e restringimento della carreggiata. Ma anche senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri con l’obbligo, nelle strettoie, di dare la precedenza. Senza dimenticare il divieto di transito ai mezzi con massa complessiva a pieno carico superiore alle 15 tonnellate a eccezione dei mezzi di trasporto pubblico, dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti e dei mezzi agricoli. Un altro prezioso mattoncino che si aggiunge alla causa per focalizzare quell’agognata normalità viabile latitante da più di quattro mesi nella vallata del Santerno.

"Sono quei tratti della provinciale Sp33 che avevano subito meno danni dopo il passaggio della devastante calamità naturale della scorsa primavera – spiega il sindaco di Fontanelice, Gabriele Meluzzi –. Due porzioni di arteria sulle quali, peraltro, avevano già lavorato i vigili del fuoco nei mesi di giugno e luglio. Mancavano, però, alcuni accorgimenti per rendere la percorrenza sicura. Adesso tutto è a posto".

Ma l’ufficialità della ripresa del traffico è una bella novità in proiezione futura: "Sicuramente l’avvio dei lavori per la realizzazione del bypass nel segmento centrale della strada ha dato qualche certezza in più sul rinnovato assetto della Sp33 e accelerato queste prime riaperture – analizza l’amministratore –. Ristabilita, quindi, la percorrenza a monte e a valle della frana. Un pizzico di tranquillità in più soprattutto per gli spostamenti dei residenti in attesa di concludere il conto alla rovescia per vedere operativa la temporanea bretella".

