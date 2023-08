Casolana, individuata la ‘bretella’ Ruspe attese dopo Ferragosto

di Mattia Grandi

Provinciale Sp33 Casolana ma non solo al centro del sopralluogo di ieri nella vallata del Santerno dei tecnici della Città Metropolitana. Una delegazione guidata dal dirigente felsineo Maurizio Martelli e dal consigliere delegato alla viabilità Marco Monesi scortata dal sindaco di Fontanelice, Gabriele Meluzzi.

Una mattinata dall’ampio raggio ispettivo perché sotto la lente d’ingrandimento degli uomini in casacca gialla sono finite anche la Sp34 Gesso e la Sp21 all’altezza di Giugnola dove procedono a buon ritmo i lavori di asfaltatura del bypass. Una soluzione che, dopo tanti patemi, darà respiro all’abitato e alla ditta Fiorentini che nelle scorse settimane aveva manifestato tutto il suo disappunto per il protratto blocco di un passaggio strategico nelle logistiche del polo produttivo.

"Sulla Sp34, l’analisi dei tecnici metropolitani si è soffermata sugli interventi di messa in sicurezza della famosa ‘bretellina’ in proiezione di quello che sarà il prossimo periodo invernale – racconta Meluzzi –. Con me c’era anche il vicesindaco di Casalfiumanese, Marino Angioli". Poi la visita alla Casolana per una ricognizione incentrata sullo studio realizzativo del tracciato migliore da adottare per dare forma al bypass: "Con ogni probabilità si opterà per la strada bianca poderale che taglia i terreni a valle della frana – svela il primo cittadino -. Un passaggio già identificato anche al catasto. Le altre soluzioni al vaglio, comunque, sarebbero sempre nelle immediate vicinanze di questo percorso".

Insomma, un altro mattoncino che si aggiunge alla missione di riavvio viabile di una zona tenuta in scacco dagli smottamenti di terra da quasi tre mesi. "Confermata la partenza del cantiere dopo Ferragosto per la durata, meteo permettendo, di circa un mese – rimarca -. Un intervento da 100mila euro di spesa, coperti dalla Città Metropolitana per 70mila e dal nostro municipio per la restante parte".

Senza perdere di vista il vero obiettivo: il progetto di ripristino definitivo della Casolana. Un’operazione da 2,1 milioni di euro. Uno stanziamento rilevante che, dopo le rassicurazioni arrivate da più parti a livello verbale, aspetta solo di essere messo nero su bianco. Un passaggio delicato che il neo ‘Comitato Sp33 Fontanelice-Bologna’ monitora con la massima attenzione: "Attendiamo di vedere le ruspe al lavoro prima di cantare vittoria – aveva detto nei giorni scorsi Stefano Colli, portavoce del sodalizio e ideatore del video-appello virale che ha fatto il giro d’Italia –. Dal Governo ci aspettiamo lo sblocco dei fondi per la riapertura di una strada che collega la provincia di Bologna con quella di Ravenna". La sensazione è che il gruppo, dopo aver ringraziato per il supporto il popolo del web con un altro filmato, non mollerà la presa puntando forte sulle sollecitazioni alle più alte sfere istituzionali del governo. D’altra parte, l’idea di pubblicare un video-appello per smuovere la politica e dare una mano al territorio si è rivelata vincente. E, a proposito, le firme online sulla petizione ora sono a quota 54mila.