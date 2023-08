Casolana, la nuova strada "Il bypass provvisorio partirà dalla prima frana e sarà a due corsie"

di Mattia Grandi

È la settimana decisiva per l’inizio dei lavori sulla strada provinciale 33 Casolana. A Fontanelice cresce l’attesa per l’arrivo dei primi mezzi da lavoro impegnati nella realizzazione dell’intervento urgente con bypass sull’arteria colpita dalle frane dopo l’alluvione dello scorso maggio. Un’operazione dal costo complessivo di 100mila euro, 70mila stanziati dalla Città Metropolitana di Bologna e 30mila dal municipio locale, che dovrebbe terminare entro la fine di settembre. Intanto prende forma la fisionomia del progetto: "Abbiamo studiato diverse soluzioni per creare una porzione provvisoria di strada – spiega Claudio Comastri, ingegnere e geologo dell’ente metropolitano –. Tutte le opzioni sono state analizzate insieme al Comune di Fontanelice e tenendo in forte considerazione le indicazioni ricevute dai residenti della zona che conoscono bene il versante". Da qui la scelta definitiva: "Un bypass, simile a quello realizzato sulla Sp21 nei pressi di Giugnola, largo circa sei metri e a due corsie che partirà a valle della prima frana per salire lungo il pendio – svela –. Il tracciato si collegherà poi al percorso esistente della provinciale dopo aver superato i fronti più critici".

Non solo. "L’azione si completerà con la rimozione diretta degli smottamenti di terra caduti in alcuni punti più a monte e la successiva pulizia della carreggiata – continua Comastri –. In quei tratti la Sp33 fornisce sufficienti garanzie di tenuta. Dalla combinazione dei due interventi nascerà il nuovo percorso provvisorio". Già, un primo passo per la riapertura dei collegamenti tra le province di Bologna e Ravenna: "Il tracciato definitivo (dal costo stimato di 2,1 milioni di euro promessi dal commissario Figliuolo durante la sua visita nella vallata del Santerno, ndr) seguirà, invece, il sedime originario della Casolana – aggiunge il geologo –. Nella sua parte iniziale, ma solo per pochi metri, il bypass coinciderà con una stradina poderale già esistente. Le pendenze? Al massimo toccheranno una quota del 10%, impossibile andare oltre".

Si tratterà, quindi, di una struttura adeguata anche al passaggio dei trattori diretti, o di ritorno, dai campi e dalle aziende agricole del posto. Sulla natura dei terreni della zona, infine, Comastri non ha dubbi: "Si tratta di un versante fragile dal punto di vista geologico e morfologico – conclude –. La strada sarà realizzata in sicurezza, ma davanti a fenomeni di proporzioni significative, come nel caso della calamità della scorsa primavera, non posso escludere l’utilità di una sua precauzionale chiusura".

Tra i più trepidanti per la partenza dei cantieri ci sono i referenti del neonato Comitato Sp33 Fontanelice. Un sodalizio, guidato dal portavoce Stefano Colli, salito agli onori delle cronache dopo l’ormai celebre video-appello per la riapertura della strada. Un filmato diventato virale e supportato dal lancio di una petizione sottoscritta da quasi 57mila persone. Le immagini hanno fatto il giro d’Italia per approdare sulla scrivania delle più alte sfere del governo Meloni. Un’iniziativa decisiva per sbloccare lo stallo delle istituzioni e della burocrazia sul caso Sp33. Il nuovo bypass, in fondo, è soprattutto una loro vittoria.