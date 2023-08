Casolana, ore decisive Incontro con Panieri, e oggi arrivano i tecnici per costruire la bretella

di Mattia Grandi

L’incontro di ieri tra i rappresentati del neonato ‘Comitato Sp33 Fontanelice-Bologna’ e il vicesindaco metropolitano Marco Panieri ha dato il via a una due giorni decisiva per il futuro dell’arteria provinciale.

Da un lato c’è il dialogo con le istituzioni che i residenti e gli imprenditori del paese della vallata hanno deciso di affrontare in gruppo. Da qui la nascita di un sodalizio con portavoce il ristoratore Stefano Colli, ideatore dell’ormai celebre video-appello da migliaia di visualizzazioni. E sono quasi 54mila anche le firme raccolte in soli quattro giorni dalla petizione online per riaprire la strada.

Dall’altro, la necessità di capire il cronoprogramma degli interventi. In primis quello relativo alla realizzazione di quel bypass temporaneo che ridarà dignità ai collegamenti del posto. Senza dimenticare il progetto definitivo da 2,1 milioni di euro per portare a nuova vita la Sp33. Su questo fronte, sono attesi oggi in vallata i tecnici della Città Metropolitana. Un incontro per definire la fisionomia del tracciato della bretellina e la data di partenza dei lavori.

Ma qualcosa è già trapelato dal summit di ieri con Panieri nelle sale del municipio di Imola: "Un incontro positivo – spiega Colli accompagnato da altri tre membri del neonato collettivo –. Siamo soddisfatti dell’apertura al dialogo del vicesindaco metropolitano che ci ha rassicurati sull’avvio del cantiere subito dopo Ferragosto. Confermata anche la spesa di 100mila euro per materializzare il bypass". Un primo risultato portato in cascina dopo la protesta social: "Una vittoria parziale. Abbiamo una data e qualche certezza in più sul quadro relativo ai progetti di ricostruzione nella vallata – continua –. Aspettiamo, però, l’arrivo delle ruspe per completare questa prima parte del percorso". Da un video all’altro. E’ uscito nel primo pomeriggio di ieri un secondo filmato che il gruppo fontanese ha confezionato per ringraziare il popolo del web. "Grazie a voi qualcosa si è mosso – scrivono nel testo di accompagnamento al post –. Questa è una prova che l’unione e la coesione portano a risultati importanti. Siamo diventati un caso nazionale". E ancora: "Avete riacceso la nostra speranza – aggiungono -. Il nostro coraggio deve dare forza a tanti per denunciare le ingiustizie subite. è il primo passo verso la ricostruzione". Da parte sua, Panieri sottolinea: "Un confronto proficuo che ha dato modo di approfondire anche quelle che sono le dinamiche operative che caratterizzano i contesti di emergenza. Procediamo con l’impegno di intervento scaturito sull’asse Città Metropolitana-Comune di Fontanelice con un bel gioco di squadra. Infine il consigliere comunale Simone Carapia (Lega), ha chiesto con urgenza la convocazione di un consiglio metropolitano sul tema per conoscere nel dettaglio la programmazione delle opere e le risorse impiegate: "Non solo per la Sp33 ma anche per tutte le altre strade della collina", sottolinea.