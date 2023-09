Casolana, si fa sul serio I lavori entrano nel vivo

Sono entrati nel vivo i lavori per la realizzazione del bypass di transito sulla strada provinciale 33 Casolana a Fontanelice. Riflettori puntati sullo scavatore della ditta Cti, cooperativa imolese incaricata dell’esecuzione delle opere, in azione nella giornata di ieri per rimuovere alcuni tratti asfaltati della carreggiata originaria. Porzioni di manto crepate, sconnesse e avvallate a causa dei traumi provocati da frane, smottamenti e forti piogge della scorsa primavera.

Lavorazioni che proseguiranno anche nei prossimi giorni con la sistemazione del piano della strada, l’avvio del tracciamento dell’ormai nota ‘bretellina’ e gli scavi. Il tutto per dare forma a quella variante provvisoria, della lunghezza di circa 100 metri, che sorgerà a monte della provinciale franata ma alla stessa quota della carreggiata danneggiata. Con un occhio di riguardo, come richiesto a gran voce dal Comitato Sp33 Fontanelice, alla stabilizzazione generale del versante con un adeguato piano di regimazione delle acque in proiezione di quelle che saranno le precipitazioni del prossimo inverno.

"Dopo le attività di liberazione da terra e detriti e alcune opere preliminari, possiamo parlare del vero e proprio via libera al cantiere – ha fatto sapere il sindaco di Fontanelice, Gabriele Meluzzi –. Tempi di realizzazione? Attorno alle 3-4 settimane". Una deviazione funzionale, come spiegato da più parti, per alimentare il progetto di ripristino definitivo della provinciale. Un nuovo volto vincolato allo stanziamento di 2,1 milioni di euro di risorse da parte del governo per ridare dignità ai collegamenti di un’intera vallata.

Mattia Grandi