Casolana vicina al traguardo. Riapertura entro la settimana: "Ma ai cittadini servono più aiuti"

I lavori per la realizzazione del bypass di transito sulla Sp33 ‘Casolana’ a Fontanelice hanno imboccato il rettilineo finale. Cronoprogramma alla mano, salvo clamorose bizze del meteo, prima del termine di questa settimana l’arteria che collega la provincia di Bologna con quella di Ravenna sarà riaperta al traffico. "Tutto procede con regolarità – fa sapere Claudio Comastri, ingegnere geotecnico incaricato dalla Città metropolitana di seguire lo sviluppo del cantiere -. In queste ultime ore abbiamo tracciato bene le trincee drenanti dopo un’accurata fase di ricerca delle superfici a scorrimento dei versanti. Uno studio finalizzato a dare maggiore efficacia alla gestione futura delle acque". Così con i due tratti della vecchia Casolana, prima e dopo la frana, già attivi al passaggio dei veicoli e la ‘bretellina’ pronta alla sistemazione del suo fondo stradale con asfaltatura, il traguardo è vicino.

L’avanzamento deciso dell’opera, che vede impegnati in prima linea gli uomini della ditta Cti Imola, strappa un sorriso anche ai referenti del Comitato Sp33 Fontanelice: "Siamo molto soddisfatti dell’andamento delle lavorazioni – commenta Stefano Colli, portavoce del sodalizio e ideatore di quel videoappello diventato virale che portò le criticità viarie del paese della vallata del Santerno alla ribalta nazionale -. Il progetto si è confermato celere in termini esecutivi e propedeutico alla versione definitiva della sistemazione del collegamento con i fondi promessi dal commissario Figliuolo". Con una novità significativa. Niente più impegno di 30mila euro da parte delle casse del municipio di Fontanelice per concorrere alle spese realizzative del bypass.

La deviazione, che ha costi complessivi superiori ai 100mila euro, sarà interamente a carico della Città metropolitana di Bologna: "Per questo ringrazio il vicesindaco dell’ex provincia Marco Panieri, il sindaco del paese Gabriele Meluzzi e il dirigente dell’ente felsineo Maurizio Martelli – continua Colli -. La richiesta è partita da un’iniziativa del comitato in accordo col primo cittadino fontanese. I 30mila euro, che sarebbero usciti dal tesoretto arrivato dalle donazioni per l’emergenza alluvione, potrebbero venire impiegati per sistemare le altre strade comunali danneggiate dalla calamità".

Ma il pensiero di Colli, che in queste settimane si è avvicinato alla materia amministrativa con una crescente predisposizione alle relazioni istituzionali (e potrebbe essere perfino ipotizzabile immaginarlo tra i protagonisti della prossima campagna elettorale a Fontanelice, ndr) si fa più articolato: "Uno dei quadri più critici è in località Posseggio dove vige ancora l’ordinanza di evacuazione per i residenti – aggiunge -. Al sindaco Meluzzi abbiamo chiesto anche di valutare l’esenzione semestrale della Tari per gli abitanti della zona. Una cosa è certa: i piccoli Comuni fanno davvero fatica a fronteggiare la ricostruzione post alluvione con organici ridotti all’osso e competenze non specifiche. Servirebbe un aiuto dall’alto".

E non è più un segreto la stretta coesione tra i neonati comitati del territorio: "Per noi è importante sedere a certi tavoli istituzionali dove si affronta il tema della ripartenza – analizza Colli –. Le richieste? Aiuti mirati ai cittadini privati e alle imprese colpiti dalle acque o dalle frane. Gente che, fino ad oggi, ha visto poco o nulla in termini di contributi. Il tempo, però, stringe".

Non solo. "Un’altra dinamica importante sarà quella relativa alla ripartizione del monte delle donazioni che in Regione registra diverse decine di milioni di euro – conclude -. Pochi passaggi burocratici e un canale diretto con chi ha vissuto sulla propria pelle il dramma".