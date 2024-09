Cassa di Ravenna e Campa. Un accordo per la salute: "Attenzione al benessere"

Dare una risposta semplice e concreta alla richiesta di livelli assistenziali più alti e di minori tempi di attesa per le visite specialistiche. È l’obiettivo dell’iniziativa messa in campo La Cassa di Ravenna, capogruppo della compagine della quale fa parte anche la Banca di Imola.

Il costante invecchiamento della popolazione e la pandemia hanno infatti aumentato l’interesse di tutti verso queste forme di assistenza, cura e prevenzione. E La Cassa di Ravenna si è appunto mobilitata per cercare di intercettare al meglio le esigenze della popolazione e dei territori cercando la soluzione più adatta a farvi fronte.

In particolare, la società di Mutuo Soccorso Campa di Bologna, costituita nel 1958 e tra le più attive mutue sanitarie integrative del Servizio sanitario nazionale con oltre 62 mila iscritti, ha messo a disposizione della Cassa la rete di centri convenzionati in forma diretta e indiretta, che coprono tutte le regioni in cui operano le filiali delle banche del Gruppo che, come già accennato, comprende Banca di Imola e Banco di Lucca e del Tirreno.

I piani sanitari messi a disposizione, denominati Easy e Clever, sono stati realizzati appositamente da Campa per la clientela dell’istituto di credito e prevedono coperture con massimali differenziati per tutti gli ambiti di principale interesse, dall’area ricovero all’area specialistica e diagnostica, dall’area odontoiatrica all’area assistenza fino all’area socio-sanitaria.

I piani sanitari Easy e Clever, che tradotti in italiano significano Semplice e Intelligente, hanno ottenuto l’approvazione del Comitato nuovi prodotti e nuovi servizi e Ingresso in nuovi mercati e il parere positivo di tutte le funzioni coinvolte nel processo di approvazione dei nuovi prodotti compresi i pareri di conformità delle funzioni di controllo.

"Questo nuovo servizio messo a disposizione della propria clientela riconferma l’attenzione della Cassa di Ravenna Spa per i temi sensibili del benessere e della salute – commentano dall’istituto di credito –, estendendo l’area dei servizi a disposizione del territorio e della comunità in un settore sempre più importante per la qualità della vita della popolazione".