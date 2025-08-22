Cassa di Ravenna per il sociale: "Lezioni sulla parità di genere"

Non sono soltanto i libri a entrare negli zaini con l’arrivo del nuovo anno scolastico 2025-2026: nelle aule torna infatti anche ‘Contiamo Pari’, il programma di educazione finanziaria più richiesto dalle scuole. A promuoverlo è la Banca di Imola, parte del Gruppo La Cassa di Ravenna, che insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna sostiene da anni i percorsi di cittadinanza economica per le giovani generazioni.

Il progetto, ideato e realizzato dalla Fondazione per l’Educazione Finanziaria ed al Risparmio (Feduf) – espressione dell’Abi – propone lezioni che affrontano in chiave moderna e concreta il tema della parità di genere applicata all’economia. Obiettivo: smontare gli stereotipi, mostrare il valore dell’autonomia economica e sensibilizzare studentesse e studenti sulla parità salariale, le carriere, le opportunità di formazione e partecipazione.

I percorsi sono differenziati per età: dalle scuole primarie, dove il bilancio familiare e la distribuzione delle decisioni diventano materia di gioco e riflessione, fino alle secondarie, dove si approfondiscono gli obiettivi dell’Agenda 2030 e le sfide globali legate alla sostenibilità e all’inclusione. Già l’anno scorso sono stati 2.800 gli studenti a prendere parte ai corsi, tra Emilia-Romagna e Toscana.

La ripartenza di ‘Contiamo Pari’ coincide con un momento decisivo: il disegno di legge Competitività ha infatti inserito l’educazione finanziaria come materia obbligatoria all’interno dell’insegnamento di Educazione civica. Un passaggio che rende ancora più strategico il ruolo delle banche del Gruppo La Cassa di Ravenna – presieduto da Antonio Patuelli e diretto da Nicola Sbrizzi – nel garantire alle scuole il supporto gratuito di docenti specializzati.

La parità di genere non resta solo un tema didattico ma è anche pratica concreta all’interno del Gruppo, che proprio quest’anno ha ottenuto la Certificazione per la Parità di genere, dopo che le dipendenti hanno superato numericamente i colleghi uomini. Un risultato che si aggiunge ai riconoscimenti come "Leader della Sostenibilità 2025" (Il Sole 24 Ore), "Europe’s Diversity Leader" (Financial Times) e "Azienda più attenta al Clima" (Corriere.it).

Per dirigenti e insegnanti interessati ad aderire, è possibile contattare il numero 335 7269756.