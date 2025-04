Cassani, un ricordo ancora vivo. Omaggio a 11 anni dalla tragedia

Il ricordo di Emanuele Cassani, pilota imolese di moto scomparso il 13 aprile 2014 sulla pista del Misano World Circuit ‘Marco Simoncelli’ a soli 25 anni in seguito ad un brutto incidente di gara, non sbiadisce. Anzi, grazie all’affetto di parenti, amici e conoscenti, si rinnova ogni giorno. Ed è stato così anche qualche giorno fa a Borgo Tossignano, nel parco giochi inclusivo a lui intitolato circa un anno fa, dove un nutrito gruppo di persone ha ricordato la prematura scomparsa di ‘Lele’ e le grandi qualità umane e sportive dimostrate.

Alla cerimonia erano presenti la mamma Romina, le delegazioni dei Motoclub Racing Imolese #96 e 04 Park oltre ad un gruppetto di tifosi ‘Irriducibili’ sempre al seguito dell’Imolese Calcio. Una squadra che anche Emanuele, nei week end lontano dalle piste di tutta Italia, seguiva con costanza dagli spalti. Toccante anche il messaggio di saluto inviato dal sindaco borghigiano Mauro Ghini.

Sono passati 11 anni da quella maledetta domenica di una delle tante gare del Trofeo Bridgestone. I problemi al via della sua Yamaha R6, la bagarre ed il tragico epilogo. Una delle pagine più nere per lo sport locale, una storia di sacrifici (Cassani lavorava sodo per far fronte ai costi delle competizioni, ndr) senza lieto fine.

Mattia Grandi