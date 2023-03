Cassero jazz, weekend da maestri

Trentaseiesima edizione per Cassero jazz. La rassegna castellana, in programma domani e domenica, prosegue grazie al concreto e fondamentale aiuto economico della Uisp e di Jazz Network, realizzando, anche con risorse esigue, ancora un programma di qualità, perfettamente e coerentemente in sintonia con le linee artistiche che hanno caratterizzato negli anni Cassero Jazz. Anche questa edizione si svilupperà al Cassero Teatro Comunale con la presentazione di due proposte di ottimo livello legate alla migliore scena internazionale con musicisti di primo piano e di alto livello artistico. Avremo, con grande soddisfazione, per la prima volta al Cassero, il grande pianista brasiliano Amaro Freitas (nella serata di domani, alle 21,15) che si esibirà in un suo coinvolgente, appassionante piano solo e il ritorno di un amico di Cassero Jazz, più volte ospite della rassegna, il sassofonista italo argentino Javier Girotto (nella serata di domenica, alle 21,15) questa volta in duo con il bravo ed estroso fisarmonicista pugliese Vince Abbracciante che presenteranno il live “Santuario” dedicato alle musiche raccolte nell’omonimo cd realizzato nel 2021. Anche questa edizione di Cassero Jazz, come le precedenti, è stata inserita interamente nel prestigioso cartellone del Festival Regionale Crossroads – Jazz e altro in Emilia Romagna. Biglietteria serale dalle 19,30.