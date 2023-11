Cassero, musica per solidarietà. Concerto per i ragazzi del Congo

Serata di musica e solidarietà domani al Cassero Teatro Comunale. Alle 21 prenderà il via il concerto “Sulle Note della Solidarietà”, organizzato per raccogliere fondi per la comunità di Bukavu, in Congo, dal Leo Club Castel San Pietro Terme (associazione giovanile del Lions Club) insieme al coro Gospel Santiago’s, con il patrocinio del Comune. L’ingresso è a offerta libera.

I fondi raccolti saranno destinati a una delle molte iniziative svolte dall’oratorio San Giacomo di Imola: sostenere la formazione dei ragazzi e delle ragazze che vivono a Bukavu, in Congo. Lo stesso oratorio sostiene quotidianamente il Santiago’s Gospel Choir, nato tra il 1998 e il 1999 grazie a Don Beppe Tagariello. Il coro si è trasformato, negli anni, in un porto sicuro per tutti coloro che sentono di "stare smarrendo la strada giusta", per chi ama cantare, per chi vuole semplicemente dare una mano, o tutte queste cose insieme; questa atmosfera ha permesso di creare una particolare sinergia che è, in breve tempo, divenuta il segreto che fa emozionare il pubblico con tutta la forza che la Musica può dare. I Leo sono un gruppo di giovani (dai 12 ai 31 anni) che opera a servizio della comunità castellana: "Tutti noi crediamo fermamente – affermano – che si possa dimostrare, con l’eccellenza delle opere e la solerzia del lavoro la serietà della vocazione al servizio, come recita il primo articolo dell’etica Lions che anche noi condividiamo". Per info e prenotazioni: Giorgia (331-8546348) ed Eugenia (338-6005689).