Cassonetti dei rifiuti Sostituzione in corso

Nei quattro comuni della Vallata del Santerno proseguono le operazioni di collocamento degli oltre 500 nuovi cassonetti dell’indifferenziato. Contenitori che resteranno aperti per il conferimento dei rifiuti fino al termine dell’intero processo di posizionamento. Da lì in poi, invece, servirà la nuova Carta Smeraldo. Chi dovesse ancora ritirarla può recarsi agli Ecosportelli Hera di Fontanelice (Piazza del Tricolore 2 – aperto il 2° e il 4° sabato di ogni mese dalle 9 alle 12) e Casalfiumanese (via Primo Maggio, 20 – aperto il 1°, 3°, 5° sabato di ogni mese dalle 9 alle 12). Insieme alla carta saranno consegnati il talloncino con il codice per attivare la tessera virtuale, il bidoncino, i sacchetti per l’organico e un opuscolo illustrativo.

Il nuovo cassonetto dell’indifferenziato è dotato di un cassetto da 30 litri che si aprirà automaticamente avvicinando la tessera al lettore ottico. Una volta inserito il sacchetto, invece, basterà schiacciare il pedale per la chiusura. Saranno sostituiti anche i contenitori per cartacartone e plasticalattine, mentre nei capoluoghi e nelle maggiori frazioni di Casalfiumanese e Borgo Tossignano verranno posizionati dei nuovi recipienti per l’organico. Spazio anche al potenziamento della raccolta del vetro, con l’aggiunta di campane verdi, che rimarranno ad accesso libero in tutte le postazioni. I cassonetti si potranno aprire anche con lo smartphone Android utilizzando l’app gratuita di Hera ‘Il Rifiutologo’.