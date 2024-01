Cassonetti, in via Garibaldi si cambia

A Borgo Tossignano è in corso la riorganizzazione della piazzola di conferimento dei rifiuti in via Garibaldi. A disposizione dei cittadini ci sono i cassonetti per indifferenziato e organico mentre per carta, cartone, plastica, lattine e vetro sono attivi i vicini contenitori e le campane posizionati all’altezza di via Don Giovanni Verità e via Fratelli Cairoli. Si ricorda, inoltre, che è in funzione l’Ecosportello di Vallata aperto tutti i sabati dalle 9 alle 12 secondo uno specifico calendario: il primo sabato del mese a Casalfiumanese, negli spazi del centro civico di via Primo Maggio, mentre il secondo a Fontanelice presso la sala comunale di Piazza Roma al numero 18. Terzo sabato mensile a Borgo Tossignano nell’ufficio al numero civico 6 di viale Trieste (piano terra ingresso laterale, ndr) e il quarto a Castel del Rio al primo piano del municipio. Eventuale quinto sabato nella saletta comunale di San Martino in Pedriolo in via Longo.