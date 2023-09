Castanicoltura in crisi: "Un altro anno nero. Effetti dell’alluvione più gravi del previsto"

Annata grigia, anzi tendente al nero. Tinte cupe, cupissime, per la stagione 2023 della castanicoltura nella vallata del Santerno. E se qualche anno fa il nemico pubblico numero uno dei castanicoltori della collina aveva le sembianze della vespa cinese, ora i cambiamenti climatici e le frane mettono a repentaglio il futuro del comparto. Un settore che, alle latitudini delle pendici imolesi, ha trainato per decenni l’economia. Così uno dei simboli della tipicità produttiva del territorio, il Marrone di Castel del Rio Igp che in paese vanta pure una celebre Sagra (in agenda l’8, 15, 22 e 29 ottobre, ndr), lotta per sopravvivere.

"Un anno da dimenticare con quote di produzione molto basse – taglia corto Giuliano Monti, presidente del Consorzio del Marrone di Castel del Rio Igp -. Numeri? Saremo, al massimo, attorno al 30 per cento di una stagione normale". Non solo. "Occorrerà riflettere sul futuro della castanicoltura nella nostra vallata perché non si tratta di episodi sporadici – continua -. Le tendenze dell’ultimo decennio parlano chiaro: bene soltanto un’annata o poco più. Con questo bilancio la sostenibilità della filiera è a rischio". Una sorta di tempesta perfetta. "Le abbondanti piogge cadute nella scorsa primavera, sfociate poi nell’alluvione, hanno inibito la fase di impollinazione delle piante – entra nel dettaglio Monti -. Ci sono pochi ricci. A tutto questo aggiungiamo il lungo periodo estivo di siccità. Poco contano le precipitazioni tardive e insufficienti di questi ultimi giorni".

Devastanti, invece, le ripercussioni del capitolo frane: "Lo scenario attuale ha spazzato via anche illusioni e speranze – ammette il presidente –. In corrispondenza degli smottamenti i castagni sono secchi. Ma pure le zone circostanti segnate da minimi spostamenti di terra hanno registrato un graduale impoverimento del suolo con canoni di fertilità compromessi". E si fa largo una considerazione: "Gli effetti dell’alluvione dello scorso maggio si sono rivelati più gravi del previsto – analizza -. Oltre alla perdita di un 10 per cento di piante, annientate dalla furia della natura, un altro 20 per cento è in evidente sofferenza". Un quadro che relega in secondo piano perfino lo spauracchio della vespa cinese: "Si è manifestata un po’ meno rispetto al passato all’interno delle galle – sottolinea Monti –. Questo non coincide, però, con la risoluzione di un altro dei patemi datati dei castanicoltori valligiani". Tegole su tegole che incideranno sull’evoluzione dei prezzi di mercato dei prodotti: "è ancora presto per delineare la fisionomia dei mercati – butta le mani avanti il presidente –. Dipenderà molto dall’andamento del clima. L’autunno dello scorso anno, con temperature elevate e anomale per il periodo, azzerò le richieste dei consumatori. Bisognerà poi guardare ai prodotti in arrivo dall’estero. Immagino un’istantanea fatta di quantitativi scarsi sugli scaffali".

Mattia Grandi