Castel del Rio, 22 milioni di euro per ripristinare la rete viabile

Per capire bene le proporzioni dell’incidenza dei danni causati da alluvione, frane e smottamenti nella vallata del Santerno è sufficiente analizzare il quadro relativo a Castel del Rio. Nel paese del ponte degli Alidosi serviranno 22 milioni di euro per riportare alla normalità la rete viabile comunale falcidiata e sono già stati spesi 200mila euro per opere di somma urgenza. "Dopo una prima ricognizione da parte dei nostri cantonieri, abbiamo dato incarico ad un professionista specializzato in ingegneria e geologia per valutare il caso – spiega il sindaco Alberto Baldazzi –. Tre settimane e mezzo di lavoro, sopralluoghi e conteggi per delineare l’entità del contraccolpo economico necessario per la restituzione di uno scenario di ordinarietà". Già, con il mosaico viario alidosiano riattivato nella sua quasi totalità ad esclusione della via Panoramica e della zona del Sesdetto. "La calamità naturale ha rivoluzionato tutto. Ora l’operatività per il ripristino delle arterie stradali sarà vincolata a progetti più elaborati e all’utilizzo di specifici materiali nei cantieri. Inevitabile l’aumento esponenziale di tutti i costi – continua –. Una situazione dettata dalla nuova classificazione della nostra valle come soggetta a movimenti franosi del terreno. Un esempio di tecnica realizzativa da adottare? La palificazione per il consolidamento dei fondi stradali". m. g.