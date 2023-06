Castel del Rio ‘chiama’ i turisti "Evitate il tranello della paura"

Castel del Rio chiama a raccolta i turisti e punta forte sul suo calendario eventi per tornare a respirare aria di normalità. Già, adesso lo spettro che fa più paura è l’errata elaborazione degli effetti della calamità naturale sulle colline. Un’istantanea sfuocata che confonde la mente dei visitatori. Gli stessi che, fino a un mese e mezzo fa, si affrettavano a pianificare le gite domenicali in vallata e rinnovavano le prenotazioni per l’estate. Ma anche la bella abitudine di una capatina al forno del paese per acquistare un filone di pane toscano o la colazione al bar del centro scendendo dal sellino della bici. E la stessa cosa vale per Fontanelice, Borgo Tossignano e Casalfiumanese, con flussi turistici minori rispetto al gioiello dal ponte degli Alidosi, alle prese con analoghi patemi.

"I disastri causati dal maltempo, purtroppo, sono evidenti ma non insistono sul cuore pulsante dell’abitato che è raggiungibile senza problemi con la provinciale Montanara - spiega il presidente della Pro Loco Alidosiana, Paolo Franceschi –. Il municipio è al lavoro per completare gli interventi di ripristino nelle zone interne più colpite da frane e smottamenti. A Castel del Rio, però, si può venire in assoluta serenità". Un appello che condividono a gran voce anche i commercianti impegnati in prima persona, nelle scorse settimane, alla pulizia della zona. "Abbiamo bisogno di intercettare ancora più turisti rispetto al passato per ripartire – continua –. Non bisogna cadere nel tranello della paura. Si tratterebbe di un errore fatale per l’economia delle nostre attività. Disdette alberghiere e nei ristoranti, a queste latitudini, sono fendenti mortali. Il paese è sicuro e vivibile come sempre".

Così la Pro Loco Alidosiana, dopo lo stop forzato alle Feste Rinascimentali, conferma in blocco la sua programmazione eventi: "Le Feste Rinascimentali sono in gran parte legate a compagnie e figuranti provenienti da Faenza e dalla Toscana – svela Franceschi -. Gli amici manfredi hanno perso una buona parte di vestiti, attrezzature e materiali perché conservati in capannoni e scantinati allagati. I toscani, invece, pagano dazio alle chiusure stradali che falcidiano l’alto Appennino dopo Firenzuola. Con ogni probabilità, visto l’anniversario numero 40 delle celebrazioni, proporremo il corteo storico ai primi di ottobre". Con una novità. "Il 1° luglio via libera all’evento ‘Riparti AMOCDR in Musica’ con lo stand gastronomico in funzione nell’area feste sul retro di Palazzo Alidosi e tante band sul palco di piazza della Repubblica dalle 20 alle 23 – anticipa il presidente –. Nessun problema per le altre manifestazioni a cominciare dalle sagre del porcino, tartufo e marrone. La botta è stata grossa, ma adesso ci rialziamo insieme a voi".

Mattia Grandi