Castel del Rio e Borgo Tossignano, battaglia in tribunale sui fondi Pnrr

La Vallata ha perso qualcosa come due milioni di euro per interventi nell’ambito della cultura, dell’istruzione, dell’ambiente o del turismo a causa di una richiesta bocciata dal ministero della Cultura. Si trattava di fondi del Pnrr, che Castel del Rio e Borgo Tossignano avevano messo nel mirino insieme, presentando un progetto che poteva essere in forma singola o aggregata (fino a un massimo di tre Comuni) con una popolazione residente fino a 5mila persone. Proprio le dimensioni dei due comuni. Ma il ministero della Cultura ha bocciato il progetto, e Castel del Rio ha fatto causa al Comune di Borgo Tossignano, citandolo in tribunale e chiedendo un risarcimento di centinaia di migliaia di euro. Borgo Tossignano non ci sta e decide di chiedere a sua volta il risarcimento danni a castel del Rio, affidando la tutela legale dell’ente all’avvocato Marica Morara. Una vicenda tutto sommato poco edificante.

La storia a capitoli. Il 10 e l’11 marzo 2022 Borgo Tossignano e Castel del Rio approvano lo ‘Schema di accordo di aggregazione finalizzato alla presentazione e alla successiva attuazione del progetto ‘Vivere la valle del Santerno Abitare i borghi’, allegando alla delibere di giunta i tre schemi di partenariato con altrettanti soggetti che hanno manifestato interesse al progetto. In ballo ci sono due milioni di euro. Il 23 aprile il ministero della Cultura gela i due Comuni, "per inammissibilità formale della domanda". Nell’istanza presentata al ministero della Cultura, scrive Borgo Tossignano, manca la delibera con cui Castel del Rio aveva approvato l’atto di aggregazione. Visto il buco nell’acqua, Borgo Tossignano torna alla carica con il ministero della Cultura, inviando una lettera e allegando la delibera omessa, ma non c’è nulla da fare.

La giunta tossignanese in giugno sceglie però di non procedere con il ricorso al Tar per una somma rilevante di incertezze legate al bando. Le due amministrazioni comunali si fronteggiano, dunque, e quella alidosiana manda due lettere, a firma dell’avvocato Giuliano Boschetti, a Borgo Tossignano: la prima protocollata il 18 giugno 2022, la seconda cinque mesi dopo, l’11 novembre. Vi si richiede il risarcimento dei presunti danni patiti a seguito dell’esclusione dal bando. A fronte di questa richiesta, Borgo Tossignano segnala la richiesta di risarcimento danni alla propria compagnia assicurativa (e vengono infatti ‘aperti’ due sinistri, classificati ‘tutela legale’ e ‘responsabilità civile patrimoniale verso terzi’).

Borgo Tossignano ritiene però che la richiesta di risarcimento danni avanzata da Castel del Rio "non sia fondata, in quanto il rapporto convenzionale con il Comune di Borgo Tossignano non prevedeva l’obbligo di risultato favorevole del procedimento". Inoltre, scrive l’ente tossignanese che Castel del Rio aveva scritto nella domanda di partecipazione al bando del Pnrr di operare "in qualità di capofila, in contrasto con il bando che prevedeva un unico soggetto capofila, pertanto con gravi profili di nullitàammissibilità...". Chi ha sbagliato? Risultato: parte la richiesta di risarcimento danni anche da parte di Borgo Tossignano.

