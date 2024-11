Castel del Rio guarda al futuro. Riapre la strada Panoramica: "Ora il percorso è in sicurezza"

Una luce in fondo al tunnel. Domenica 10 novembre, alle 11.15, si terrà la cerimonia inaugurale della riapertura della Strada Panoramica di Castel del Rio. I lavori sull’arteria, con carreggiata franata durante la prima devastante alluvione del maggio 2023, erano partiti a metà dello scorso aprile. Numeri alla mano, si tratta del primo cantiere concluso nel mosaico alidosiano di ricostruzione post maltempo. Un quadro di opere di ripristino della rete viaria di Castel del Rio da 24milioni di euro avvallato dalla struttura commissariale guidata dal generale Figliuolo.

Un intervento molto atteso dalla comunità alidosiana perché focalizzato su una strada, l’unica completamente interrotta al traffico veicolare nella zona a causa degli smottamenti provocati dalle forti piogge del maggio scorso, fondamentale negli equilibri viabili del territorio. La Panoramica, infatti, permette di raggiungere la frazione di Valsalva e rappresenta un valido supporto alla provinciale Montanara per chi si dirige verso sud. Questo in un regime di normalità, ma dopo il collasso totale della sede stradale per una trentina di metri, poco distante dal Ponte degli Alidosi sulla tratta che porta verso Cantagallo, lo scenario è mutato radicalmente. Il cantiere, completato dalla ditta trentina Zanetel Mauro Movimenti Terra (realtà specializzata di Primiero di San Martino di Castrozza, ormai di casa a Castel del Rio dopo il maltempo grazie al suo speciale ragno meccanico) e dalla ditta locale Gaia, su progetto dell’ingegnere Marco Maccaferri, ha visto la realizzazione di un inedito viadotto drenante interrato dal costo complessivo di 531mila euro.

"Rispettato il cronoprogramma nonostante un mese di ottobre impegnativo e il ripetuto posticipo della fase di asfaltatura della strada a causa delle continue piogge – racconta il vicesindaco Davide Righini –. Posate speciali vele in cemento, con la funzionalità di piloni, e riempite le voragini con materiale drenante tipo ghiaione. Un’azione di consolidamento non invasiva per le pendici e per la spinta della montagna – continua –. Inserita anche una fitta maglia di pali tiranti e di elementi di ancoraggio per puntellare al meglio la struttura al terreno. Non meno importante il consolidamento della carreggiata effettuato anche prima del punto franato dove erano emersi piccoli segnali di cedimenti".

Soddisfatto il sindaco di Castel del Rio, Alberto Baldazzi: "Il livello qualitativo delle opere, anche dal punto di vista estetico, è evidente e migliora l’intero colpo d’occhio del contesto. Per gli altri cantieri sulla stessa arteria, danneggiata in più porzioni, abbiamo già provveduto a nuovi affidamenti così come in via Monte Fune. Le lavorazioni si completeranno tra il 2025 e il 2026 in parallelo a quelle gestite dal Nuovo Circondario Imolese e da Sogesid sulle strade secondarie della zona".