Castel del Rio, solidarietà dopo l’alluvione

A quasi sette mesi di distanza dall’alluvione di primavera che ha minato con centinaia di frane la vallata del Santerno, non si è ancora fermato il treno della solidarietà. L’ultima testimonianza, infatti, crea un ponte ideale tra il comune di Castel del Rio e quello di Trezzano sul Naviglio. Il tutto via Coldiretti Bologna che, grazie a una segnalazione arrivata dall’area guelfese, ha intercettato la volontà del municipio lombardo di elargire i proventi di una raccolta fondi destinata all’emergenza sul territorio: "Tremila euro racimolati dall’ente pubblico del Milanese insieme alle sezioni locali dell’Associazione Nazionale Carabinieri e della Protezione Civile – spiega Alessandro Scala, vicedirettore della Coldiretti Bologna e segretario di zona ad Imola –. Come Coldiretti abbiamo segnalato un paio di aziende agricole, tra pianura e collina, danneggiate in modo significativo a maggio". Così l’intero importo, nei giorni scorsi, ha imboccato la Montanara per raggiungere il paese degli Alidosi: "Per aiutare l’azienda agricola Adrian Marusca che ha perso diversi ettari di castagneti per colpa delle frane".

Un’operazione benefica completata sotto gli occhi soddisfatti del sindaco di Castel del Rio, Alberto Baldazzi, che ha accolto a Palazzo Alidosi la delegazione di Trezzano sul Naviglio guidata dal sindaco Fabio Bottero e dall’assessore Sandra Volpe.

m. g.