Castel Guelfo di nuovo allagata. Sillaro tracimato nella notte: "È peggio dell’anno scorso"

"È come l’altra volta. Anzi, è peggio". È la frase che a Castel Guelfo si ripete praticamente ovunque dai cittadini che, armati di stivali da pioggia e scope, tentano di ripulire invano le abitazioni, le strade e i negozi inondati dalla tracimazione del Sillaro, arrivata dopo le forti piogge ininterrotte tra mercoledì e giovedì. Il Sillaro è ‘uscito’ prima di mezzanotte dalla sponda sinistra in località Pianta (territorio comunale dozzese) e Bettola, lo stesso punto dell’anno scorso. E l’acqua è arrivata fino al centro del paese, forte, raggiungendo anche il mezzo metro, invadendo gli scantinati. Colpite le medesime zone allagate un anno fa. La zona più allagata nel centro del paese è quella sotto i portici di piazzale Dante Alighieri dove c’è chi lavora ininterrottamente dalla mattina presto. "L’acqua è arrivata stanotte ed è la seconda volta che rimango allagata, la prima è stata il 17 maggio 2023 – racconta una signora mentre mostra l’ingresso di casa, dove tutte le cose sono state raccolte e messe sul tavolo nel tentativo di salvare il salvabile e il pavimento è ancora da finire di pulire –. Stavolta è venuta il doppio dell’acqua. Nessuno ci ha avvisato. C’era l’allerta, certo, ma non pensavamo a un disastro del genere. Si è rotto l’argine del fiume (in realtà è stata una tracimazione, ndr) e i tombini non hanno retto. Di nuovo". Ed è su questo punto che la rabbia inizia a salire. "Non c’è stata prevenzione –, prosegue la donna –, visto che è già successo lo scorso anno, si poteva pensare a come evitare il disastro".

La testimonianza della signora è condivisa da un’altra cittadina – anche lei desidera restare anonima – intenta a pulire sotto i portici, trafficati di persone, aspirapolveri e idropulitrici. Il confronto con il 2023 è semplice. "Lo scorso anno – dice – l’acqua è arrivata soltanto a quelli che stavano più in basso, quest’anno è arrivata come un’onda anche a chi stava negli scalini più alti". C’è amarezza sui volti, con il sottofondo continuo di una pioggia che non accenna a smettere. Ma soprattutto, un senso di pericolo per l’incubo di un anno e mezzo che si ripresenta. "Si poteva fare qualcosa di più", prosegue la donna mentre si dirige verso la sua abitazione ormai pulita grazie all’aiuto di vicini e amici, svegli dalle sei del mattino. "Hanno rifatto gli argini del fiume, ma l’acqua è uscita negli stessi punti dell’altra volta – afferma –. Sotto i portici si allaga ogni volta che piove. Lo avevamo segnalato. Ma la sensazione è che dall’alto si aspetti il guaio prima di intervenire".

È un settembre che sa di maggio 2023 anche per i volontari della parrocchia di Madonna del Pioppo, in direzione viale dei Tigli, intente a pulire il salone dell’altare della chiesa e la scuola dell’infanzia adiacente. "La protezione civile ha portato i sacchi da mettere davanti all’ingresso della chiesa intorno all’una di stanotte, ma l’acqua era già entrata – racconta una volontaria –, noi siamo qui da stamattina presto, ci siamo fermati per mangiare qualcosa, ma c’è ancora tanto lavoro." conclude mentre riprende a passare l’aspirapolvere sul pavimento. A risultare danneggiato è soprattutto l’ingresso della scuola dell’infanzia, dove le mattonelle di cemento hanno ceduto e la zona è invalicabile.

"Bisognerà capire dove fare entrare i bambini nei prossimi giorni." dice un’altra volontaria mentre indica il danno. Si presume che le mattonelle si siano staccate spinte dal basso dell’acqua nelle fognature. "Io non mi sento di dire che non ci sia stata prevenzione o se si potesse fare qualcosa di più rispetto a maggio 2023 – prosegue la giovane preoccupata –,so solo che di acqua, ne è arrivata tanta. Tantissima", conclude amareggiata.

Oggi a Castel Guelfo le scuole riapriranno. "Siamo intervenuti subito, abbiamo lavorato tutta notte per rispondere ai bisogni cittadini e sostenere la popolazione – afferma il sindaco Claudio Franceschi –. C’è grande amarezza che sia successo a poco più di un anno dall’alluvione di maggio. Grazie ai cittadini, forze dell’ordine, volontari protezione civile Castel Guelfo, dipendenti comunali che hanno fatto in modo che tutto fosse coordinato a livello logistico. Castel Guelfo si piega ma non si spezza".

Francesca Pradelli