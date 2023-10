Castel Guelfo, nuova illuminazione con Hera Luce

Il Comune di Castel Guelfo punta forte sulla riqualificazione dell’illuminazione pubblica e approva il progetto definitivo di project financing presentato da Hera Luce e Cims. Non solo. La giunta guidata dal sindaco Claudio Franceschi ha inserito all’interno di un accordo della durata di 16 anni anche una serie di servizi smart city che strizzano l’occhio alla sicurezza. Un deciso passo in avanti anche in termini di sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico per limitare le emissioni nocive e contrastare il caro bolletta. Una scelta, quella del progetto di finanza sull’asse pubblico-privato (con allocazione dei rischi anche a carico dell’operatore, ndr) capace di generare entrate sufficienti a remunerare l’investimento effettuato, già adottata da qualche tempo a Dozza.

Il restyling di oltre 1100 punti luce guelfesi, controllati da 26 quadri elettrici e numerosi altri dispositivi tecnici, e le novità ‘smart’ prevedono un investimento complessivo di 682mila euro a carico del privato.

"È prevista la ristrutturazione del 70% dell’impiantistica esistente – anticipa soddisfatto il sindaco Franceschi -. L’obiettivo è quello di ammodernare rete e luci ormai obsoleti che comportano gestione e manutenzione complesse e dispendiose. Le luci a led di ultima generazione porteranno al risparmio di più del 35% di energia ogni anno". Il percorso nelle scorse settimane ha registrato la conclusione della procedura di gara con l’offerta economicamente più vantaggiosa presentata dal raggruppamento temporaneo di imprese composto da Hera Luce, Cims e dal progettista esterno I-Dea, per un importo contrattuale di oltre 1,7 milioni più iva e avrà un canone annuo di circa 134mila euro.

"Ora siamo nella fase di stipula della convenzione poi andrà approvata la progettazione esecutiva. Il via? Tra fine anno e inizio del 2024. I lavori dureranno, invece, circa 7 mesi – aggiunge il primo cittadino -. L’accordo di cooperazione a lungo termine permetterà al Comune di realizzare consistenti investimenti sull’illuminazione pubblica con risorse messe a disposizione dal settore privato. Il municipio potrà così liberare risorse per realizzare altre opere".

Tra i vari passaggi della programmazione spiccano l’attivazione di un moderno servizio di call center tecnico, reperibile tutti i giorni 24 ore al giorno per risolvere anomalie e guasti, oltre alla presenza di un centro di telecontrollo per monitorare di continuo l’impianto. Via libera anche a tempistiche rigorose di intervento in base agli indici di priorità, cicli di manutenzione predittiva con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale a disposizione delle squadre operative, e l’integrazione di elementi ‘intelligenti’ nella rete di illuminazione e nel contesto cittadino. "Verranno installate 9 telecamere Targa System tra Castel Guelfo e Poggio Piccolo. Altre 5 videocamere ambientali, invece, aumenteranno la sicurezza i – conclude Franceschi -. Pianificate poi migliorie alla visibilità di due attraversamenti pedonali nei pressi di piazzale Alighieri e all’illuminazione notturna dell’ingresso in paese. Luce nuova per Torre dell’Orologio, facciata di Palazzo Malvezzi Hercolani e parchetto in Largo 25 Aprile. Interventi extra che sono un indiscusso valore aggiunto".

Mattia Grandi