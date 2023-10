Castel San Pietro, Lisei all’attacco: "Fondi chiesti solo il 18 ottobre"

"I documenti certificano che il sindaco Fausto Tinti non solo non aveva fatto i compiti a casa, ma si è solo preoccupato di dare la colpa agli altri, perché per la sinistra la priorità non è fare i rappresentanti delle istituzioni e rappresentare i cittadini, ma fare i soldatini di partito".

Arriva un nuovo duro attacco di Marco Lisei, senatore di Fratelli d’Italia, al sindaco Fausto Tinti. L’attacco arriva dopo un accesso agli atti richiesto dalla consigliera comunale del gruppo misto Elena Roncassaglia per ottenere la documentazione inerente la richiesta fondi formulata dal comune allo Stato in seguito all’alluvione del maggio scorso. Documenti che, come aveva sostenuto Lisei nelle scorse settimane, certificano come la richiesta di fondi allo Stato sia stata emessa il 18 ottobre, dunque pochi giorni fa. "Il sindaco si era premurato di affermare in risposta agli appelli lanciati da cittadini di zone colpite dall’alluvione nel comune di Castel San Pietro che ‘se dallo Stato non arrivano le risorse, non possiamo inventarcele’, ma la realtà, come avevo sottolineato poco più di una settimana fa, è che il comune fondi urgenti per i danni arrecati dall’alluvione non li aveva neppure mai chiesti allo Stato. Gli atti dimostrano – sostiene Lisei –, che il Comune di Castel San Pietro, così come altri comuni di sinistra delle zone colpite, non ha mai voluto collaborare, e il dramma di quei giorni è diventato solo un pretesto da usare per attaccare il Governo anche con false notizie.

I soldi ci sono, le procedure ci sono, ora speriamo che chi sta fomentando polemiche si rimbocchi le maniche e faccia la sua parte". Si tratta, va precisato, di richieste di rimborso per lavori di somma urgenza già svolti dal Comune.

Nel documento fornito dal comune al consigliere del Gruppo Misto Elena Roncassaglia (in quota Fratelli d’Italia), compaiono sette interventi per i quali il comune il 18 ottobre ha fatto richiesta di rimborso di fondi da parte dello Stato.

Sul totale di quasi 400 mila euro, l’intervento più impattante, da 280 mila euro, è stato quello di ripristino delle condizioni di sicurezza di due ponti sul Sillaro, Mingardona e Fiagnano.

Claudio Bolognesi