Castel San Pietro Terme: contributi per progetti sportivi 2024

Il Comune di Castel San Pietro Terme, nell’ottica di un’azione integrata per la promozione della cultura sportiva, ha pubblicato un avviso pubblico per assegnare contributi finalizzati a sostenere progetti sportivi, prioritariamente di interesse sovra comunale, realizzati e conclusi nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, in una o più giornate/serate, sul territorio del Comune.

"Siamo in un momento storico in cui le società sportive sono in forte difficoltà – sottolinea il consigliere delegato allo Sport, Andrea Dall’Olio – ed è sempre più problematico sostenere la gestione delle attività sportive. Con questo avviso pubblico l’Amministrazione comunale vuole essere al loro fianco considerandole un importante strumento di educazione, inclusione sociale, formazione della personalità, e orientamento a corretti stili di vita e di sviluppo".

Possono richiedere i contributi le Associazioni sportive dilettantistiche (Asd), singole o aggregate, che, alla data di scadenza per la presentazione delle richieste di sostegno, risultino iscritte all’Albo delle libere forme associative del Comune e che operino in uno o più dei seguenti ambiti sportivi: educazione alla pratica sportiva; attività dilettantistiche e amatoriali; valorizzazione del benessere, stili di vita sani e tutela della salute; eventi sportivi ed iniziative rilevanti per il territorio.

La domanda, sottoscritta e corredata dalla documentazione richiesta, dovrà pervenire entro le 10 del 23 dicembre 2024 e potrà essere consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Castel San Pietro Terme (BO) in piazza XX Settembre 3, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30; oppure inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it.

L’importo massimo complessivo da assegnare è di 5.500 euro. I progetti saranno valutati da una Commissione tecnica che stilerà una graduatoria. Al progetto che si classificherà al 1° posto potrà essere assegnato fino ad un massimo di 2.500 euro.