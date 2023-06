Castel San Pietro Terme, la squadra femminile di bocce conquista il Campionato Italiano!

Grande soddisfazione e gioia per la squadra femminile di bocce Trem di Osteria Grande che ha vinto il Campionato Italiano di società di serie A femminile - Federazione Italiana Bocce. "Complimenti alle nostre ragazze delle bocce per aver conquistato il titolo di campionesse d’Italia – afferma il sindaco Fausto Tinti, appresa la notizia –. E complimenti al nostro caro Giuliano Giordani, assessore alle Politiche per la sicurezza del territorio, Polizia municipale e Lavori pubblici del Comune di Castel San Pietro Terme nonché amatissimo presidente della Bocciofila Trem Osteria Grande, per il traguardo raggiunto. Non era possibile immaginare un modo migliore per celebrare il suo compleanno! Tanti auguri e complimenti anche a nome del resto della Giunta e dell’Amministrazione comunale tutta!".

"Sono molto felice perché ho festeggiato il mio compleanno con una vittoria fantastica – afferma il presidente della Bocciofila di Osteria Grande, Giuliano Giordani –. Nonostante le sofferenze e i patemi subiti dalle nostre bravissime avversarie abbiamo conquistato il titolo di campionesse d’Italia. Ringrazio tutta la squadra, in particolare il nostro capitano Chiara che ha sempre tenuto unita la squadra e mantenuto lo spirito vincente. Un grazie particolare al nostro CT Roberto Zappi che ha saputo gestire le giocatrici e tranquillizzarle nei momenti più difficili. Sono orgoglioso di essere il presidente della Bocciofila Trem Osteria Grande".

Un bel traguardo che rende orgogliosa l’intera comunità.