Castel San Pietro (Bologna), 10 gennaio 2024 – I vicini non lo vedevano da giorni e non rispondeva alle chiamate, così hanno chiamato i vigili del fuoco: sono stati loro a fare la macabra scoperta, ieri pomeriggio attorno alle 18.30 a Castel San Pietro, in provincia di Bologna, in via delle Terme. L’uomo, un 75enne che viveva solo, è stato trovato morto in casa.

I pompieri sono intervenuti per forzare la porta dell’abitazione, poi sul posto sono giunti anche il 118 e la polizia locale.