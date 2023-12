Castèlanadèl entra nel vivo. Presepi, luci e musica. Eventi per tutto il mese

Entra nel vivo Castèlanadèl, il contenitore di iniziative che riempirà tutto il mese di dicembre tra luci, presepi, concerti, mercati, musica e mostre. Ieri nel tardo pomeriggio c’è stata l’attesa accensione delle luminarie nel cuore della città, accompagnata dalla fiaccolata guidata dalla musica della banda cittadina, con appendice anche a Osteria Grande presso il centro commerciale della frazione. Da alcuni giorni, poi, i castellani hanno potuto ammirare la trasformazione natalizia di piazza XX Settembre, diventata anche quest’anno un vero e proprio giardino di Natale con aiuole di prato verde, il tradizionale presepe di Gianni Buonfiglioli, l’Albero di Natale e le decorazioni, mentre la grande novità è costituita dalla seduta a forma di mezza luna installata nel cuore della piazza nella posizione migliore per dedicarsi un selfie. In piazza Acquaderni, poi, ha preso posto la tradizionale giostra per bambini. Il clou di Castelanadel, però, si vivrà proprio oggi e nelle due successive domeniche, quelle del 10 e del 17 dicembre, con il centro storico invaso da musica, intrattenimento e shopping, con in più la fiera delle eccellenze enogastronomiche, i mercatini artistici e creativi con fantasiose idee regalo. Sarà invece dedicato alle mostre, agli artisti, alle associazioni e alla solidarietà il portico olluminato di via Cavour, mentre nella frazione di Osteria Grande oggi al laghetto Mariver spazio a bancarelle con idee regalo, prodotti artigianali ed enogastronomici, laboratori e set fotografici natalizi.

Alle 16.30, poi, accensione del presepe sul lago con le lanterne galleggianti. Tra gli appuntamenti di questo dicembre, da non perdere il mercato straordinario e la celebrazione della Fiorita l’8 dicembre, i tradizionali concerti nelle chiese del capoluogo e delle frazioni, gli spettacoli al Teatro Cassero e Cinema Teatro Jolly, le celebrazioni di Capodanno, per terminare con l’Epifania e l’arrivo dei Re Magi. In tema di mostre, alla sala espositiva di via Matteotti torneranno i fotografi Angelo Orsi e Mirco Lazzari che alla straordinaria figura di Ayrton Senna dedicheranno "Magic", inserita nel progetto "Ayrton remembering: Imola 1994-2024". Ampio spazio come ogni anno poi anche per i presepi, allestiti in vari punti della città: in piazza, al Giardino degli Angeli, nelle chiese e nelle frazioni. L’intero programma di Castelanadel è consultabile sul sito www.prolococastelsanpietroterme.it.

Claudio Bolognesi