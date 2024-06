Castello aspetta il Tour. Marchetti assicura: : "Massimo impegno"

Anche Castel San Pietro Terme è pronta a salutare, nel primo pomeriggio di domani, lo storico passaggio del Tour de France. La carovana gialla è attesa tra le 13 e le 15.35, con il transito dei corridori previsto attorno alle 15. Parla di "grande orgoglio" la sindaca Francesca Marchetti, per la quale è "un evento di portata storica che valorizza il nostro territorio e rafforza il senso di comunità. Questo evento – prosegue – rappresenta una straordinaria opportunità per promuovere le bellezze e le eccellenze della nostra città a livello internazionale".

Nelle parole della sindaca, l’impegno del Comune "è stato massimo per garantire la sicurezza e la buona riuscita della manifestazione. Invito tutti i cittadini a partecipare numerosi, rispettando le indicazioni e le misure predisposte – conclude Marchetti –. La presenza del Tour de France è un segnale di rilancio per la nostra comunità, un’occasione per dimostrare la nostra capacità di organizzazione e accoglienza".

In particolare, l’invito dell’amministrazione è quello di partecipare all’evento in uno dei due punti di accoglienza allestiti per l’occasione. Uno in piazza Galvani, di fianco al Cassero, dove dalle 13 in poi Dj Cita intratterrà il pubblico con la sua musica aspettando il passaggio della carovana e dei ciclisti. L’altro a Osteria Grande, nella piazza appena riqualificata davanti alle Poste, dove si stanno organizzando iniziative con il coinvolgimento degli operatori locali. I tifosi e in generale tutto il pubblico potranno comunque accogliere e seguire il passaggio del Tour lungo l’intero percorso.

Come già accennato all’inizio, la colorata carovana che comprende sponsor, gadget e macchine dei team al seguito dei ciclisti in gara attraverserà il territorio castellano dalle 13 circa fino alle 15.35, mentre il passaggio dei corridori è atteso intorno alle 15. Il Tour de France, proveniente da Imola, percorrerà la via Emilia e, dopo il ponte sul Sillaro, entrerà in città da viale Oriani, proseguirà per viale Roma, per poi riprendere la via Emilia, passare anche per Osteria Grande e continuare in direzione di Ozzano. Su disposizione della Prefettura per garantire la sicurezza dei partecipanti e del pubblico, il percorso sarà chiuso al traffico dalle 12 alle 15.45 (la riapertura sarà quasi immediata al termine della manifestazione, poiché richiederà solo i tempi tecnici per rimuovere le transenne). A tutela dei ciclisti in gara saranno anche posizionate balle di paglia in corrispondenza degli incroci.

Inoltre, sempre per motivi di sicurezza, tutti i contenitori dei rifiuti che si trovano lungo il tracciato della gara saranno rimossi o spostati a partire da oggi e poi ricollocati da lunedì. In questi giorni, il Comune chiede ai cittadini di conferire i rifiuti nei contenitori spostati o in altri presenti nella restante parte del territorio non interessata dalla gara.