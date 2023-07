Castello capitale del basket ’rosa’

Castello diventa la palestra per cestiste azzurre in vista del grande appuntamento. La città e il Palasport Ferrari sono stati scelti dalla Federazione Italiana Pallacanestro come sede per il raduno della Nazionale Under 16 femminile in preparazione dell’Europeo di categoria, che si giocherà a Izmir (Turchia) dall’11 al 19 agosto.

Dal 18 luglio al 10 agosto le atlete azzurre, agli ordini del coach Giovanni Lucchesi, affronteranno in amichevole le pari età delle selezioni di Slovenia, Ungheria e Lettonia.

Doppia soddisfazione per la famiglia del basket Castellano per la presenza nel roster di Beatrice Cerè, giocatrice della Magika Pallacanestro Castel San Pietro Terme, reduce dalla vittoria del campionato di serie B dell’Emilia-Romagna.

Entusiasta il DS Fausto Zuffa: "Siamo orgogliosi e onorati di poter accogliere la nazionale U16F con la presenza di una nostra giocatrice. Il responsabile delle nazionali giovanili, appena visionati impianti e strutture ricettive, è stato molto contento e abbiamo dato tutta la nostra disponibilità per ospitare anche altri eventi della FIP. Le amichevoli con le altre nazionali saranno l’ennesima occasione per dimostrare il nostro spirito di ospitalità e il valore delle nostre strutture". Ingresso libero al Pala Ferrari per assistere alle sei amichevoli che vedranno impegnate le Azzurre prima della partenza per la Turchia, ovvero il doppio confronto con Ungheria, Slovenia e Lettonia.