Cau, 1.100 pazienti accolti dal giorno dell’inaugurazione

Sono 1.101, di cui 441 nella prima settimana del 2024, gli accessi già registrati al Cau (Centro assistenza urgenza) aperto dal 21 dicembre all’ospedale vecchio. In tutta l’Emilia-Romagna, i pazienti accolti nelle 19 strutture di questo tipo inaugurate tra fine 2023 e inizio 2024 come da progetto della Regione sono 23.291.

Oltre a Imola, i numeri riguardano, in particolare, i Cau di Piacenza, Bobbio; Parma, Fidenza; Reggio Emilia, Correggio; Castelfranco Emilia, Finale Emilia; Budrio, Vergato, Bologna Navile e Casalecchio di Reno; Comacchio, Copparo, Ferrara e Portomaggiore; Cervia (Ravenna) e Cattolica (Rimini).

"I nuovi dati confermano che i Cau stanno diventando un punto di riferimento per i cittadini per le prestazioni urgenti di bassa criticità – sottolinea l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini –. La riorganizzazione dell’emergenza urgenza ha intercettato un bisogno delle nostre comunità e siamo certi che, grazie al lavoro dei professionisti impegnati nei Cau e nella Continuità assistenziale, i Cau diventeranno presto un luogo di cura sempre più in sintonia con i territori".

Ai quattro Cau attivi in provincia di Bologna oltre a quello di Imola si sono rivolti 7.114 cittadini: 2.880 a Budrio (dal 1^ novembre), 1.153 a Vergato (dall’8 novembre), 1.131 a Casalecchio (dal 18 dicembre), 1.950 a Bologna Navile (dall’11 dicembre). In particolare, nella settimana 1-7 gennaio 330 a Budrio, 142 a Vergato, 418 a Casalecchio e 504 a Navile.

Nelle prossime settimane è prevista l’apertura di altri Cau: il 15 gennaio a Fornovo, in provincia di Parma, a Santarcangelo di Romagna (Rimini), Cesenatico e Mercato Saraceno (Forlì Cesena); il 18 a Langhirano, nel Parmense; il 29 gennaio a Fanano, in provincia di Modena; il 22 gennaio a Ravenna, San Piero in Bagno (Forlì Cesena) e Santa Sofia (Forlì Cesena), il 29 a Novafeltria (Rimini).