Imola, Cau e autonomia: le priorità della direttrice generale dell’Ausl

Imola, 8 febbraio 2025 – Primi giorni di lavoro in città per la nuova direttrice generale dell’Ausl, Agostina Aimola. Entrata in servizio il 1° febbraio, dopo aver lasciato l’incarico di direttrice amministrativa dell’Azienda sanitaria della Romagna, ieri mattina Aimola ha incontrato i giornalisti per indicare i principali obiettivi di mandato e raccontare le impressioni dopo quasi una settimana a contatto con la realtà imolese.

“In ospedale ho trovato una comunità di professionisti entusiasta – racconta –. Ho visto équipe anche giovani, che per noi sono linfa vitale. Il clima è positivo, così come le prospettive”.

Da chi lavora in ospedale ai cittadini l’istanza in materia di sanità è nota: restare autonomi da Bologna.

“Si sa che Imola vuole rimanerlo – spiega la nuova dg –. Ed è chiaro dall’affermazione degli ottimi risultati ottenuti con le sperimentazioni portate avanti sul territorio. C’è un senso di appartenenza molto forte a questo tipo di risultati”.

Nei prossimi giorni Aimola incontrerà Mario Tubertini, commissario di Montecatone, struttura che ormai da anni scalpita per avere il cambio di veste giuridica in modo da accedere a maggiori finanziamenti e poter garantire migliori condizioni di lavoro ai propri dipendenti “Vedremo come evolverà la situazione – osserva la nuova dg dell’Ausl –. Ma Montecatone è un’eccellenza nazionale che va valorizzata”.

Infine, il contestato (qui come altrove) Cau, messo in dubbio anche dai nuovi vertici della Regione. “È un tentativo di risolvere un problema annoso – osserva Aimola –. Probabilmente ci sono delle cose da aggiustare, ma è un’esperienza giovane. E non abbiamo tante alternative se non vogliamo restare a guardare i pronto soccorso che scoppiano. De Pascale ha fatto un bagno di realtà: abbiamo dati positivi, dove i Cau sono più vicini al pronto soccorso, e altri un po’ dubbi sui quali dobbiamo fare strategie”.

Classe 1968, nata a Lentini in provincia di Siracusa, Aimola (“In Sicilia il cognome non era un problema, da quando mi sono trasferita in Romagna sono diventata uno ‘stato in luogo…’”) resterà alla guida dell’Ausl per i prossimi quattro anni. Si è laureata in Scienze politiche a Catania nel 1994 con il massimo dei voti, ha in seguito conseguito un dottorato di ricerca in ‘Economia e politica dello sviluppo’ all’Università Federico II di Napoli e diversi master e corsi di specializzazione nel settore dell’Economia della salute e del management sanitario.

Fin dal 1996 ricopre incarichi di rilievo nelle aziende sanitarie dell’area romagnola. Dal 2015 fino al 2020 ha guidato la direzione delle attività amministrative di presidio all’azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara per poi assumere l’incarico di direttrice amministrativa dell’Ausl della Romagna, che ha lasciato il 31 gennaio scorso.

“Tra gli obiettivi indicati dalla Regione c’è il governo dei tempi di attesa, per i quali è stato chiesto un impegno alle aziende sanitarie sia per gli interventi chirurgici che per la specialistica ambulatoriale – ricorda Aimola –. C’è poi lo sviluppo delle reti cliniche, un tema che per Imola è assolutamente strategico e rilevante. E ovviamente l’equilibrio economico. Bisognerà infine sviluppare una rinnovata attenzione alla prevenzione e all’educazione al benessere. La nostra è un’azienda fatta di persone che curano persone, è quindi la persona è al centro. Una affermazione in cui credo molto: dobbiamo curare molto la persona e le relazioni, con grande rispetto. Il valore del rispetto è per me fondamentale e su questo mi impegno a sviluppare la cultura dell’Azienda”.