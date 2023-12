Cau, le critiche di FdI: "Riforma per razionalizzare le risorse"

"Le finalità alla base di questa riforma dell’emergenza-urgenza hanno a che fare con la razionalizzazione delle risorse di personale e economiche; e molto poco con l’alleggerimento del carico dei pronto soccorso". Ne è convinta Marta Evangelisti, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione, che contesta "l’operazione posta in essere dalla Azienda Usl di Imola che vuole aprire il Cau - Centro di assistenza e urgenza chiudendo contestualmente l’ambulatorio di continuità oggi gestito da medici di famiglia e continuità assistenziale".

Secondo la ricostruzione dell’esponente di opposizione, infatti, al Cau di prossima attivazione all’ospedale vecchio (si parte il 21 dicembre) saranno attribuite "tutte le funzioni precedentemente svolte dall’ambulatorio di continuità assistenziale"; vale a dire dall’ex guardia medica, che lascerà posto anche fisicamente al nuovo insediamento al padiglione 15.

"Ci sembrava di aver compreso invece – prosegue Evangelisti – come il Cau dovesse occuparsi di urgenze cliniche a bassa complessità e non anche di quella attività prescrittiva e certificativa necessaria durante i giorni prefestivi e festivi e propria dei medici di continuità assistenziale. Riteniamo inoltre – conclude la consigliera regonale di FdI – che siffatta gestione potrebbe addirittura porsi in regime ‘concorrenziale’ con i medici di famiglia e che nei loro studi svolgono analoghe prestazioni. Rispetto a questa proposta, che ci pare appunto confusionaria e volta a razionalizzare, abbiamo chiesto chiarimenti all’assessorato mediante il deposito di un atto di sindacato ispettivo".